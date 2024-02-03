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إنتاج أعمق حقل غاز في المياه العميقة الصينية يسجل رقماً قياسياً

2/3/2024 4:17:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجل حجم إنتاج الغاز في حقل شنهاي ييهاو (البحر العميق رقم 1) 7 مليارات متر مكعب، وتجاوز حجم إنتاجه من النفط 700 ألف متر مكعب حتى الآن.

ويعد هذا الحقل أول حقل غاز تطوره وتبنيه الصين بشكل مستقل في المياه العميقة للغاية.

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وبدأت أعمال الإنتاج في هذا الحقل الذي يعد الأعمق من نوعه في الصين، في يونيو 2021.

وفقا للشركة الصينية الوطنية للنفط البحري، المسؤولة عن إدارة الحقل، إن الحقل يقدر على ضمان حجم إنتاجه اليومي للوصول إلى ذروة الإنتاج المصممة البالغة 10 ملايين متر مكعب، الأمر الذي يدفع زيادة حجم إنتاج الغاز والنفط في المياه العميقة بالصين.

ويبعد حقل البحر العميق رقم 1، 150 كم عن مدينة سانيا في مقاطعة هاينان الجزرية جنوبي الصين، ويتجاوز أقصى عمق تشغيلي له 1500 متر في البحر.

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