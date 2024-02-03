إنتاج أعمق حقل غاز في المياه العميقة الصينية يسجل رقماً قياسياً

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجل حجم إنتاج الغاز في حقل شنهاي ييهاو (البحر العميق رقم 1) 7 مليارات متر مكعب، وتجاوز حجم إنتاجه من النفط 700 ألف متر مكعب حتى الآن.
ويعد هذا الحقل أول حقل غاز تطوره وتبنيه الصين بشكل مستقل في المياه العميقة للغاية.
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وبدأت أعمال الإنتاج في هذا الحقل الذي يعد الأعمق من نوعه في الصين، في يونيو 2021.
وفقا للشركة الصينية الوطنية للنفط البحري، المسؤولة عن إدارة الحقل، إن الحقل يقدر على ضمان حجم إنتاجه اليومي للوصول إلى ذروة الإنتاج المصممة البالغة 10 ملايين متر مكعب، الأمر الذي يدفع زيادة حجم إنتاج الغاز والنفط في المياه العميقة بالصين.
ويبعد حقل البحر العميق رقم 1، 150 كم عن مدينة سانيا في مقاطعة هاينان الجزرية جنوبي الصين، ويتجاوز أقصى عمق تشغيلي له 1500 متر في البحر.
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