وفد المصريين الأفارقة يبحث فى كوت ديفوار زيادة الصادرات المصرية

MENAFN - Al-Borsa News) على مدار 4 أيام، واصل وفد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة زيارته إلى دولة كوت ديفوار لبحث فرص الاستثمار، حيث عقد الوفد العديد من اللقاءات مع بعض جهات ومنظمات واتحادات المال والأعمال فى مختلف القطاعات.

وقال المهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن وفد الجمعية قام بجولة فى أبيدجان بالتنسيق مع السفير شريف سيف سفير مصر لدى كوت ديفوار، والقنصل شريف طاهر قنصل مصر لدى كوت ديفوار، ومكتب تمثيل الجمعية بالعاصمة أبيدجان.

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وكشف إسماعيل عن اجتماع وفد الجمعية مع جولى نادرل رئيسة قطاع التعاون الدولى بالاتحاد العام لرواد الأعمال بكوت ديفوار لبحث توقيع بروتوكول تعاون مشترك لاستقبال بعثة من المستوردين بأبيدجان فى القاهرة، حيث يضم قطاع التعاون الدولى نحو 28 اتحاد فرعى وتخصصى لرواد الأعمال فى مختلف القطاعات، ومعدل العائد السنوى لاستثمارات الأعضاء يبلغ 27.7 مليار يورو سنويا.

وأشاد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بمقترحات رجال الأعمال فى كوت ديفوار لإزالة العوائق أمام الصادرات المصرية فى ظل حاجة كوت ديفوار لمشروعات تصنيع زراعى متنوع ومعدات وآلات زراعية وملابس قطنية مختلفة ومواد بناء وأجهزة كهربائية وخدمات استشارية زراعية فى قطاعات المحاصيل الزراعية.

وأكد إسماعيل أن الجمعية حرصت على الترويج للمنتجات الرياضية المصرية على رأسهم النجيل الصناعى وأيضا عدد من المنتجات المصرية التى تدخل فى صناعة الرياضة بالتزامن مع بطولة أمم أفريقيا 2023 التى تستضيفها كوت ديفوار، حيث تم عقد عدد من اللقاءات مع رؤساء بعض الاتحادات الكروية المرافقين لبعثاتهم.