وفد المصريين الأفارقة يبحث فى كوت ديفوار زيادة الصادرات المصرية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
على مدار 4 أيام، واصل وفد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة زيارته إلى دولة كوت ديفوار لبحث فرص الاستثمار، حيث عقد الوفد العديد من اللقاءات مع بعض جهات ومنظمات واتحادات المال والأعمال فى مختلف القطاعات.
وقال المهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن وفد الجمعية قام بجولة فى أبيدجان بالتنسيق مع السفير شريف سيف سفير مصر لدى كوت ديفوار، والقنصل شريف طاهر قنصل مصر لدى كوت ديفوار، ومكتب تمثيل الجمعية بالعاصمة أبيدجان.
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وكشف إسماعيل عن اجتماع وفد الجمعية مع جولى نادرل رئيسة قطاع التعاون الدولى بالاتحاد العام لرواد الأعمال بكوت ديفوار لبحث توقيع بروتوكول تعاون مشترك لاستقبال بعثة من المستوردين بأبيدجان فى القاهرة، حيث يضم قطاع التعاون الدولى نحو 28 اتحاد فرعى وتخصصى لرواد الأعمال فى مختلف القطاعات، ومعدل العائد السنوى لاستثمارات الأعضاء يبلغ 27.7 مليار يورو سنويا.
وأشاد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بمقترحات رجال الأعمال فى كوت ديفوار لإزالة العوائق أمام الصادرات المصرية فى ظل حاجة كوت ديفوار لمشروعات تصنيع زراعى متنوع ومعدات وآلات زراعية وملابس قطنية مختلفة ومواد بناء وأجهزة كهربائية وخدمات استشارية زراعية فى قطاعات المحاصيل الزراعية.
وأكد إسماعيل أن الجمعية حرصت على الترويج للمنتجات الرياضية المصرية على رأسهم النجيل الصناعى وأيضا عدد من المنتجات المصرية التى تدخل فى صناعة الرياضة بالتزامن مع بطولة أمم أفريقيا 2023 التى تستضيفها كوت ديفوار، حيث تم عقد عدد من اللقاءات مع رؤساء بعض الاتحادات الكروية المرافقين لبعثاتهم.
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