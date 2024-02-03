صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 5.1 مليار دولار في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال العام الماضي بقيمة 602 مليون دولار، لتبلغ نحو 5.1 مليار دولار، بنسبة نمو 14%، مسجلة أعلى قيمة في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية، مقارنة بنحو 4.5 مليار دولار، في 2022.
وأظهر التقرير السنوى الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، اليوم الإثنين، أن صادرات شهر يناير بلغت نحو 368 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 15% مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 321 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير نحو 387 مليون دولار بنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 369 مليون دولار، وبلغت صادرات مارس نحو 445 مليون دولار بنسبة نمو 2%.
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وبلغت صادرات الصناعات الغذائية لشهر أبريل 381 مليون دولار بنسبة تراجع 9%، وبلغت صادرات شهر مايو 500 مليون دولار بنسبة نمو 23%، وبلغت صادرات شهر يونيو 445 مليون دولار بنسبة نمو 8%، وبلغت صادرات شهر يوليو نحو 487 مليون دولار بنسبة نمو 64% مقارنة بصادرات شهر يوليو 2022 البالغة 297 مليون دولار.
وأشار المجلس إلى أن صادرات شهر أغسطس بلغت نحو 522 مليون دولار بنسبة نمو 32% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2022 البالغة 395، وبلغت صادرات شهر سبتمبر نحو 397 مليون دولار محققة نسبة نمو 10% مقارنة بصادرات سبتمبر 2022 التي بلغت 361 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر أكتوبر نحو 398 مليون دولار بنسبة نمو 18% مقارنة بصادرات أكتوبر 2022 البالغة 337.
وبلغت صادرات شهر نوفمبر نحو 400 مليون دولار بنسبة نمو 20% مقارنة بصادرات نوفمبر 2022 البالغة 333 مليون دولار، وبلغت صادرات ديسمبر نحو 339 مليون دولار بنسبة تراجع 11% مقارنة بصادرات ديسمبر 2022 التي بلغت 380 مليون دولار. أهم المحموعات الدولية المستوردة
وذكر التقرير، أن صادرات الصناعات الغذائية إلى الدول العربية تصدرت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال عام 2023، بقيمة 2.7 مليار دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 17%.
وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بقيمة 884 مليون دولار بنسبة نمو 15% لتمثل 17% من إجمالي الصادرات، يليه الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 467 مليون دولار وتمثل 9% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 22%، يليه الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 233 مليون دولار وتمثل 4% من إجمالي الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 5%، وحققت باقي المجموعات الدولية قيمة 745 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 14%. واردات الصناعات الغذائية لدول العالم
أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية فى عام 2023، فقد احتلت السودان المركز الأول بقيمة 470 مليون دولار وبنسبة نمو 138% وقيمة نمو 272 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، يليها السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات 400 مليون دولار ونسبة تراجع 3%.
وجاءت ليبيا في المركز الثالث بقيمة 268 مليون دولار ونسبة نمو 1%، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الرابع بقيمة 233 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، تلتها فلسطين بقيمة 230 مليون دولار ونسبة نمو 9%، والأردن بقيمة 186 مليون دولار ونسبة نمو 3%، واليمن بقيمة 185 مليون دولار ونسبة نمو 10%، والعراق بقيمة 172 مليون دولار ونسبة نمو 32%، وإيطاليا بقيمة 162 مليون دولار ونسبة نمو 69%، والإمارات بقيمة 144 مليون دولار ونسبة نمو 9%، والجزائر بقيمة 137 مليون دولار ونسبة نمو 2%، وإسبانيا بقيمة 133 مليون دولار ونسبة نمو 74%، وهولندا بقيمة 128 مليون دولار ونسبة تراجع 4%، والمغرب بقيمة 125 مليون دولار ونسبة نمو 48%، والصين في المركز الخامس عشر بقيمة 114 مليون دولار ونسبة نمو 1%.
وتمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 61% من إجمالي صادرات قطاع الصناعات الغذائية في عام 2023.
المصدر:
MENAFN03022024000202011048ID1107804515