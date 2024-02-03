5.6 مليار دولار صادرات مستهدفة للصناعات الغذائية المصرية بنهاية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المجلس يستهدف الوصول بالصادرات في نهاية عام 2024 إلى 5.6 مليار دولار، بنمو 10%، وبقيمة 500 مليون دولار، وذلك مقارنة بصادرات عام 2023، والتي سجلت نحو 5.1 مليار دولار.
وأوضح في بيان، اليوم الاثنين، أنه فيما يتعلق بخطة عام 2024 فقد استهلها المجلس ببعثة تجارية إلى كينيا، وجارى ترتيب عدد من البعثات التجارية إلى العراق، الصين، الكونغو الديمقراطية، الأردن بمشاركة مستوردين من فلسطين، العراق، سوريا.
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وأضاف برزي، أن المجلس يوفر للشركات الأعضاء أنشطة وبرامج تدريبية في كافة المجالات ذات الصلة بالقطاع الغذائي وتنشيط الصادرات مثل برامج سلامة الغذاء، والشهادات الدولية المتخصصة في سلامة الغذاء والجودة، التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية، صياغة العقود الدولية، لوجستيات التصدير، الجاهزية للتصدير وأليات فتح الأسواق الدولية، وغيرها من البرامج التدريبة. صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 5.1 مليار دولار في 2023
ولفت إلى قيام المجلس بعقد ندوات أسبوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تغطى كافة الموضوعات التصديرية التي تهم المصدر المصري بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب ، هيئة التنمية الصناعية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وزارة الزراعة والمعامل المركزية التابعة لها بالإضافة إلى توفير باقة متميزة من أهم الشركات والكيانات من مقدمي الخدمات تشمل اهم البنوك المصرية، شركات الجودة، شركات الفحص والمراجعة والمطابقة، الشركات الاستشارية، معامل التحاليل، شركات الشحن وخطوط الملاحة العالمية.
وأكد برزي، أن المجلس يهتم بدراسة الأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية في قطاع الصناعات الغذائية ودراسة ومتابعة أداء قطاع الصناعات الغذائية المصري للتعرف على فرص النمو في الأسواق الدولية ومحاولة إزالة المعوقات التي تعرقل حركة الصادرات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وأجهزة الدولة المصرية الحريصة على تنمية الصادرات وزادة تدفقات النقد الأجنبي.
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