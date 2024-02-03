5.6 مليار دولار صادرات مستهدفة للصناعات الغذائية المصرية بنهاية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المجلس يستهدف الوصول بالصادرات في نهاية عام 2024 إلى 5.6 مليار دولار، بنمو 10%، وبقيمة 500 مليون دولار، وذلك مقارنة بصادرات عام 2023، والتي سجلت نحو 5.1 مليار دولار.

وأوضح في بيان، اليوم الاثنين، أنه فيما يتعلق بخطة عام 2024 فقد استهلها المجلس ببعثة تجارية إلى كينيا، وجارى ترتيب عدد من البعثات التجارية إلى العراق، الصين، الكونغو الديمقراطية، الأردن بمشاركة مستوردين من فلسطين، العراق، سوريا.

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وأضاف برزي، أن المجلس يوفر للشركات الأعضاء أنشطة وبرامج تدريبية في كافة المجالات ذات الصلة بالقطاع الغذائي وتنشيط الصادرات مثل برامج سلامة الغذاء، والشهادات الدولية المتخصصة في سلامة الغذاء والجودة، التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية، صياغة العقود الدولية، لوجستيات التصدير، الجاهزية للتصدير وأليات فتح الأسواق الدولية، وغيرها من البرامج التدريبة.

ولفت إلى قيام المجلس بعقد ندوات أسبوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تغطى كافة الموضوعات التصديرية التي تهم المصدر المصري بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب ، هيئة التنمية الصناعية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وزارة الزراعة والمعامل المركزية التابعة لها بالإضافة إلى توفير باقة متميزة من أهم الشركات والكيانات من مقدمي الخدمات تشمل اهم البنوك المصرية، شركات الجودة، شركات الفحص والمراجعة والمطابقة، الشركات الاستشارية، معامل التحاليل، شركات الشحن وخطوط الملاحة العالمية.

وأكد برزي، أن المجلس يهتم بدراسة الأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية في قطاع الصناعات الغذائية ودراسة ومتابعة أداء قطاع الصناعات الغذائية المصري للتعرف على فرص النمو في الأسواق الدولية ومحاولة إزالة المعوقات التي تعرقل حركة الصادرات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وأجهزة الدولة المصرية الحريصة على تنمية الصادرات وزادة تدفقات النقد الأجنبي.