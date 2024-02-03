صادرات الصناعات الهندسية المصرية ترتفع إلى 4.2 مليار دولار بـ2023

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال عام 2023 بنسبة 10.5% لتصل إلى 4.245 مليار دولار لأول مرة في تاريخ القطاع، مقارنة بـ3.841 مليار دولار بعام 2022.

وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات الكابلات حققت نمو بنسبة 53.2%، وقطاع الأجهزة المنزلية سجل زيادة بنسبة 2.5%، وقطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية حقق زيادة بنسبة 20.9%.

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أما وسائل النقل فقد سجلت زيادة في الصادرات بنسبة 116.3%، وحققت صادرت الآلات والمعدات نمو بنسبة 67%، وتشكيل المعادن حقق زيادة بنسبة 62.7%، والمعادن بنسبة 27.3%.

وأشار إلى أن الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها بعام 2023، جاء في مقدمتها الدول الأوروبية، تلاها دول آسيا، ثم الدول الإفريقية.

من جانبها، قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن تجاوز صادرات قطاع الصناعات الهندسية لمستوى 4 مليارات دولار لأول مرة في التاريخ يعتبر نجاح كبير للشركات المصرية الهندسية، كما يعد تكليل لجهود المجلس التصديري للصناعات الهندسية في فتح الأسواق الخارجية وطرق الأبواب من أجل تحقيق هذا الانجاز.

وأشار حلمي، إلى أن المجلس وضع استراتيجية لزيادة الصادرات في 2024 بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% اعتمادا على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، ووفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الدولية مع مراعاة الضوابط الجديدة للمعارض وكذلك تنظيم البعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية.

وأضافت أن نجاح الصادرات الهندسية في تحقيق نمو سنوي بشكل مستدام سيساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدف مائة مليار دولار في السنوات القادمة، مؤكدة أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق العالمية.

وذكرت أن المجلس يساعد الشركات المصرية لدخول الأسواق المختلفة عبر المشاركة في المعارض والبعثات ومساندة الشركات في استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة والحصول على الدعم التصديري ومساندة الشركات في التعامل مع تحديات الأسواق الخارجية عبر تجهيز البيانات المطلوبة عن الأسواق المستهدفة بالتعاون مع التمثيل التجاري.