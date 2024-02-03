صادرات الصناعات الهندسية المصرية ترتفع إلى 4.2 مليار دولار بـ2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) حلمي: استراتيجية لزيادة صادرات القطاع حتى 15% في 2024
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال عام 2023 بنسبة 10.5% لتصل إلى 4.245 مليار دولار لأول مرة في تاريخ القطاع، مقارنة بـ3.841 مليار دولار بعام 2022.
وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات الكابلات حققت نمو بنسبة 53.2%، وقطاع الأجهزة المنزلية سجل زيادة بنسبة 2.5%، وقطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية حقق زيادة بنسبة 20.9%.
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أما وسائل النقل فقد سجلت زيادة في الصادرات بنسبة 116.3%، وحققت صادرت الآلات والمعدات نمو بنسبة 67%، وتشكيل المعادن حقق زيادة بنسبة 62.7%، والمعادن بنسبة 27.3%.
وأشار إلى أن الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها بعام 2023، جاء في مقدمتها الدول الأوروبية، تلاها دول آسيا، ثم الدول الإفريقية. ((الصناعات الهندسية)) تكثف جهودها لتوطين 70 منتجا محليًا
من جانبها، قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن تجاوز صادرات قطاع الصناعات الهندسية لمستوى 4 مليارات دولار لأول مرة في التاريخ يعتبر نجاح كبير للشركات المصرية الهندسية، كما يعد تكليل لجهود المجلس التصديري للصناعات الهندسية في فتح الأسواق الخارجية وطرق الأبواب من أجل تحقيق هذا الانجاز.
وأشار حلمي، إلى أن المجلس وضع استراتيجية لزيادة الصادرات في 2024 بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% اعتمادا على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، ووفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الدولية مع مراعاة الضوابط الجديدة للمعارض وكذلك تنظيم البعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية.
وأضافت أن نجاح الصادرات الهندسية في تحقيق نمو سنوي بشكل مستدام سيساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدف مائة مليار دولار في السنوات القادمة، مؤكدة أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق العالمية.
وذكرت أن المجلس يساعد الشركات المصرية لدخول الأسواق المختلفة عبر المشاركة في المعارض والبعثات ومساندة الشركات في استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة والحصول على الدعم التصديري ومساندة الشركات في التعامل مع تحديات الأسواق الخارجية عبر تجهيز البيانات المطلوبة عن الأسواق المستهدفة بالتعاون مع التمثيل التجاري.
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