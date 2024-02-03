أسعار الذهب تتجاوز 4 آلاف جنيه لـعيار 21

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الثلاثاء لتتجاوز 4 آلاف جنيه للجرام عيار 21 للمرة الأولى فى تاريخه.

وقال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، إن عيار 21 سجل 4050 جنيه، والسبب فى الارتفاعات المستمرة يرجع لنقص المعروض وتخطى سعر الدولار فى السوق الموازى حاجز 70 جنيهًا، وتزايد أحداث البحر الأحمر مادفع المستثمرين الأجانب للإقبال على شرائه كملاذ آمن.

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أضاف لـ”البورصة”، أن الجرام عيار 24 سجل نحو 4628 جنيهًا، وعيار 18 سجل نحو 3471 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 32830 جنيهًا.

وقال تجار صاغة لـ”البورصة”، إن سعر الأوقية ارتفع خلال الأسبوع الحالى نحو 15 دولار، مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضى، لتسجل نحو 2033 دولارًا.

أضافوا أن دولار الصاغة سجل نحو 70.80 جنيه، مادفع الأسعار محليًا للصعود.

وبلغت الزيادة فى أسعار الجرام عيار 21 منذ بداية العام الحالى 920 جنيهًا، بنمو 29% خلال أقل من شهر.