أسعار الذهب تتجاوز 4 آلاف جنيه لـعيار 21

(MENAFN
- Al-Borsa News)
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الثلاثاء لتتجاوز 4 آلاف جنيه للجرام عيار 21 للمرة الأولى فى تاريخه.
وقال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، إن عيار 21 سجل 4050 جنيه، والسبب فى الارتفاعات المستمرة يرجع لنقص المعروض وتخطى سعر الدولار فى السوق الموازى حاجز 70 جنيهًا، وتزايد أحداث البحر الأحمر مادفع المستثمرين الأجانب للإقبال على شرائه كملاذ آمن.
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أضاف لـ”البورصة”، أن الجرام عيار 24 سجل نحو 4628 جنيهًا، وعيار 18 سجل نحو 3471 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 32830 جنيهًا.
وقال تجار صاغة لـ”البورصة”، إن سعر الأوقية ارتفع خلال الأسبوع الحالى نحو 15 دولار، مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضى، لتسجل نحو 2033 دولارًا.
أضافوا أن دولار الصاغة سجل نحو 70.80 جنيه، مادفع الأسعار محليًا للصعود.
وبلغت الزيادة فى أسعار الجرام عيار 21 منذ بداية العام الحالى 920 جنيهًا، بنمو 29% خلال أقل من شهر.
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