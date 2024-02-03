10% تراجعاً فى أسعار خام الحديد عالمياً

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار خام الحديد، خلال تداولات اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى لها منذ بداية يناير الجارى لتسجل 135 دولاراً للطن حالياً، مقابل 145 دولاراً، خلال الأسبوع الأول من الشهر ذاته، وفقاً لبورصة لندن للمعادن.

وأرجع محللون تراجع الأسعار بنسبة 10%؛ بسبب اضطرابات حركة الملاحة فى البحر الأحمر، وتراجع الطلب على المعدن من قِبل الصين، وهى أكبر مستهلك للحديد عالمياً.

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قال أيمن العشرى، نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ سوق الحديد المصرى يتحرك بعيداً عن أسعار الخام فى الأسواق العالمية، ويعد المتحكم الرئيسى فى التسعير حالياً هو سعر الدولار بالسوق الموازى، ووفرة معروض الخامات.

وارتفعت أسعار حديد التسليح بنحو 7 آلاف جنيه للطن للمرة الرابعة، مطلع الأسبوع الحالى، ليصل إجمالى زيادات المصانع لـ16 ألف جنيه فى أقل من شهر، لتتراوح بين 60 و62 ألف جنيه للطن سعر البيع للمستهلك حالياً، مقابل 58 ألف جنيه مؤخراً، وفقاً لتجار وموزعى حديد تسليح تحدثوا لـ((البورصة)).

وتراجع إنتاج مصر من حديد التسليح خلال أول 11 شهراً من العام الماضى، ليصل إلى 7.4 مليون طن، مقابل 7.8 مليون طن خلال الفترة نفسها من عام 2022، وبالرغم من تراجع إنتاج الحديد، فإنَّ الصادرات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة نفسها، بنسبة 65% على أساس سنوى، ليصل إلى 1.7 مليار دولار، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن اتحاد الصناعات.