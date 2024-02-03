إيفرجرو تشارك فى 4 معارض محلية ودولية الربع الأول من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أطلقت مجموعة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة، خطة ترويجية للربع الأول من عام 2024، لتعزيز مبيعاتها فى أسواقها الحالية التى تتخطى 70 دولة، والوصول إلى أسواق جديدة إقليمياً ودولياً.
وتتضمن الخطة المشاركة فى عدة معارض ومؤتمرات دولية ومحلية تمثل محاور التقاء رئيسية لقادة قطاعات توريد وتجارة وتوزيع الأسمدة.
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وتشارك المجموعة فى 3 معارض ومؤتمرات دولية بارزة فى قطاع الأسمدة والتقنيات الزراعية هى 2024 Fertilizer Latino Americano، وArgus Fertilizer Africa Conference، والمؤتمر والمعرض الدولى للاتحاد العربى للأسمدة AFA، بجانب معرض“أجرى إكسبو”.
وقال المهندس محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة“إيفرجرو”، إن المجموعة تعمل على التوسع فى التسويق والترويج واكتساب عملاء جدد فى الداخل والخارج.
وأضاف:“الشركة تستهدف تصنيع منتجات كثيفة الطلب فى الأسواق المحلية والدولية كونها تتطلب خبرات فنية عالية، وقد تمكنا من إنتاجها عبر تطوير ودعم قطاع البحث العلمى بالشركة وجذب المواهب من المهندسين والكيميائيين بالإضافة إلى تأسيس مدرسة تكنولوجية متخصصة لتخريج عمالة ماهرة”.
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