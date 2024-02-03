إيفرجرو تشارك فى 4 معارض محلية ودولية الربع الأول من 2024

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت مجموعة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة، خطة ترويجية للربع الأول من عام 2024، لتعزيز مبيعاتها فى أسواقها الحالية التى تتخطى 70 دولة، والوصول إلى أسواق جديدة إقليمياً ودولياً.

وتتضمن الخطة المشاركة فى عدة معارض ومؤتمرات دولية ومحلية تمثل محاور التقاء رئيسية لقادة قطاعات توريد وتجارة وتوزيع الأسمدة.

موضوعاتمذكرة تفاهم مصرية فرنسية لدعم منظومة تقاوي البطاطس مشتريات الذهب المحلية فى 2023 تسجل أعلى مستوى سنوى على الإطلاق ((الشاى)) يبحث عن طرق استيراد بديلة لتجنب الأزمة

وتشارك المجموعة فى 3 معارض ومؤتمرات دولية بارزة فى قطاع الأسمدة والتقنيات الزراعية هى 2024 Fertilizer Latino Americano، وArgus Fertilizer Africa Conference، والمؤتمر والمعرض الدولى للاتحاد العربى للأسمدة AFA، بجانب معرض“أجرى إكسبو”.

وقال المهندس محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة“إيفرجرو”، إن المجموعة تعمل على التوسع فى التسويق والترويج واكتساب عملاء جدد فى الداخل والخارج.

وأضاف:“الشركة تستهدف تصنيع منتجات كثيفة الطلب فى الأسواق المحلية والدولية كونها تتطلب خبرات فنية عالية، وقد تمكنا من إنتاجها عبر تطوير ودعم قطاع البحث العلمى بالشركة وجذب المواهب من المهندسين والكيميائيين بالإضافة إلى تأسيس مدرسة تكنولوجية متخصصة لتخريج عمالة ماهرة”.