غارات أميركية بريطانية على صعدة اليمنية

(MENAFN
- Palestine News Network )
صنعاء/PNN-قالت جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية، إن القوات الأميركية والبريطانية شنت صباح اليوم السبت 3 غارات جوية على محافظة صعدة شمالي البلاد.
بدورها، نقلت وكالة "فويس أوف أميركا"، عن مسؤول (لم تسمّه) قوله إن "الجيش الأميركي شن ضربات إضافية للدفاع عن النفس داخل اليمن ضد أهداف عسكرية للحوثيين تعتبر تهديدا وشيكا".
وخلال الأسابيع الماضية، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات متكررة على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرة الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر، وتقويض حركة التجارة العالمية بعدما أعلنت مسؤوليتها عن استهداف سفن تجارية بصواريخ وطائرات مسيرة.
فمنذ نوفمبر الماضي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة، شن الحوثيون عشرات الهجمات على سفن قالوا إن إسرائيل تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها، تضامنا مع قطاع غزة.
إلا أن الدول الغربية أكدت أن تلك الهجمات تطال كافة سفن الشحن التجارية وتهدد سلامة الملاحة الدولية في هذا الممر المهم دولياً.
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