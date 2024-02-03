غارات أميركية بريطانية على صعدة اليمنية

MENAFN - Palestine News Network ) صنعاء/PNN-قالت جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية، إن القوات الأميركية والبريطانية شنت صباح اليوم السبت 3 غارات جوية على محافظة صعدة شمالي البلاد.





بدورها، نقلت وكالة "فويس أوف أميركا"، عن مسؤول (لم تسمّه) قوله إن "الجيش الأميركي شن ضربات إضافية للدفاع عن النفس داخل اليمن ضد أهداف عسكرية للحوثيين تعتبر تهديدا وشيكا".





وخلال الأسابيع الماضية، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات متكررة على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرة الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر، وتقويض حركة التجارة العالمية بعدما أعلنت مسؤوليتها عن استهداف سفن تجارية بصواريخ وطائرات مسيرة.





فمنذ نوفمبر الماضي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة، شن الحوثيون عشرات الهجمات على سفن قالوا إن إسرائيل تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها، تضامنا مع قطاع غزة.





إلا أن الدول الغربية أكدت أن تلك الهجمات تطال كافة سفن الشحن التجارية وتهدد سلامة الملاحة الدولية في هذا الممر المهم دولياً.