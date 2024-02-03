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مقتل مواطن بجريمة إطلاق نار في بلدة يركا بالداخل المحتل

2/3/2024 4:13:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-قُتل رجل يبلغ من العمر 42 عاما، صباح اليوم السبت، في بلدة يركا، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار بالداخل المحتل.


ووصلت طواقم الإسعاف للمكان لمحاولة تقديم الإسعافات الأولية لكنها "اضطرت إقرار وفاته بعد أن تبيّن أن إصابته حرجة جدا".


وكان قد قُتل خالد أبو جودة، في الخمسينيات من عمره، من باقة الغربية إثر إصابته بإطلاق نار في جريمة ارتُكبت قرب مفترق باقة الغربيّة - جت، أمس الجمعة.


12 قتيلا عربيا منذ مطلع العام


تأتي هذه الجريمة في الوقت الذي يشهد المجتمع العربي جرائم قتل وأحداث عنف متصاعدة ومتواصلة، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين.


وقُتل 12 شخصا بينهم شابة من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام الجاري، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.


وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.


وتُرتكب الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.


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