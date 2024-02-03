الكويت تسعى لتوسيع العلاقات التجارية مع البرازيل

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Marcos Carrieri
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ساو باولو – قال سفير دولة الكويت الجديد لدى البرازيل، طلال المنصور، أن الأجندة التجارية بين البرازيل والكويت لديها الإمكانية ومن الضروري أن تكون متنوعة لتشمل ما هو أبعد من تصدير النفط الكويتي أو استيراد الغذاء من البرازيل. وقال المنصور في زيارة للغرفة التجارية العربية البرازيلية يوم الجمعة 2شباط/فبراير إنه من الضروري استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين كل من ميركوسور منطقة التجارة الحرة التي تشكلها البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي ودول مجلس التعاون الخليجي: الكويت، السعودية، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية وقطر (في الصورة أعلاه، المنصور في اجتماع في الغرفة العربية).
شحفه على يسار الصورة يقدم هدية تذكارية للسفير المنصور
قال السفير:“عند حديثك مع أي شخص في الكويت حول العلاقات التجارية بين الكويت والبرازيل، سيجيبك مباشرة متحدثاً عن“ساديا”. لأن مشروع ساديا، هو مشروع ناجح جداً“، مشيراً إلى الحضور القوي للعلامة التجارية البرازيلية للحوم الدجاج البرازيلية ساديا. وأضاف السفير:” ما أريده وما أنا منفتح عليه هي (الأفكار والاقتراحات) في أي من القطاعات، في مجال يمكننا من خلاله تحقيق فائدة تعود بالخير على البلدين”. وعن إمكانية توسيع العلاقات التجارية لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى وأشكال أخرى من الأعمال بالإضافة للتبادل التجاري وإقامة الشراكات.
إنها المرة الثانية التي يمثل فيها الدبلوماسي دولة الكويت في البرازيل. المرة الأولى كانت في الفترة بين العامين 2002 و2006. وأشار المنصور أنه في الماضي كان هناك محادثات حول التوقيع على اتفاقية تجارة حرة بين الخليج وميركوسور، وهو حوار يمكن استئنافه، حيث قال السفير“نحن بحاجة إلى القيام بذلك لأن كلا الجانبين يمكن أن يغنم بالكثير))، الذي سلم أوراق اعتماده إلى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الأربعاء الماضي 31 كانون الثاني/يناير، في حدث أقيم في برازيليا. وقال إن الرئيس البرازيلي صرح بأنه يريد أن تكون هناك علاقة اقتصادية أوثق مع الكويت وأخبره أن البرازيل لديها صناعات كبيرة وتقوم باستثمارات ضخمة.
شحفه على يسار الصورة، والمنصور في الوسط، فرص لنماذج متنوعة من الشراكات.
ورافق سعادة السفير خلال زيارته للغرفة التجارية العربية البرازيلية، الدبلوماسي فهد العاطي، حيث التقيا بالرئيس أوسمار شحفي، ونائب الرئيس للعلاقات الدولية، محمد مراد، والرئيس التنفيذي والأمين العام، تامر منصور، ومديرة العلاقات المؤسسية في الغرفة العربية، فرناندا بالتازار، الذين قدموا بدورهم للسفير الضيف تفاصيل عن الغرفة والتجارة الثنائية بين البلدين.
وتُظهِر البيانات التي جمعتها إدارة معلومات السوق في الغرفة العربية البرازيلية أن صادرات البرازيل في العام الماضي إلى الكويت قد بلغت إجمالي 268.1 مليون دولار ، معظمها في الدجاج والذرة ولحم البقر، كما بلغت وارداتها من الكويت إجمالي 403.4 مليون دولار، تركزت على النفط. حيث بلغ العجز التجاري 134.7 مليون دولار.
ماركوس كارييري/ANBA
ماركوس كارييري/ANBA
ماركوس كارييري/ANBA
MENAFN03022024000213011057ID1107804494
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