الكويت تسعى لتوسيع العلاقات التجارية مع البرازيل

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – قال سفير دولة الكويت الجديد لدى البرازيل، طلال المنصور، أن الأجندة التجارية بين البرازيل والكويت لديها الإمكانية ومن الضروري أن تكون متنوعة لتشمل ما هو أبعد من تصدير النفط الكويتي أو استيراد الغذاء من البرازيل. وقال المنصور في زيارة للغرفة التجارية العربية البرازيلية يوم الجمعة 2شباط/فبراير إنه من الضروري استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين كل من ميركوسور منطقة التجارة الحرة التي تشكلها البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي ودول مجلس التعاون الخليجي: الكويت، السعودية، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية وقطر (في الصورة أعلاه، المنصور في اجتماع في الغرفة العربية).

شحفه على يسار الصورة يقدم هدية تذكارية للسفير المنصور

قال السفير:“عند حديثك مع أي شخص في الكويت حول العلاقات التجارية بين الكويت والبرازيل، سيجيبك مباشرة متحدثاً عن“ساديا”. لأن مشروع ساديا، هو مشروع ناجح جداً“، مشيراً إلى الحضور القوي للعلامة التجارية البرازيلية للحوم الدجاج البرازيلية ساديا. وأضاف السفير:” ما أريده وما أنا منفتح عليه هي (الأفكار والاقتراحات) في أي من القطاعات، في مجال يمكننا من خلاله تحقيق فائدة تعود بالخير على البلدين”. وعن إمكانية توسيع العلاقات التجارية لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى وأشكال أخرى من الأعمال بالإضافة للتبادل التجاري وإقامة الشراكات.

إنها المرة الثانية التي يمثل فيها الدبلوماسي دولة الكويت في البرازيل. المرة الأولى كانت في الفترة بين العامين 2002 و2006. وأشار المنصور أنه في الماضي كان هناك محادثات حول التوقيع على اتفاقية تجارة حرة بين الخليج وميركوسور، وهو حوار يمكن استئنافه، حيث قال السفير“نحن بحاجة إلى القيام بذلك لأن كلا الجانبين يمكن أن يغنم بالكثير))، الذي سلم أوراق اعتماده إلى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الأربعاء الماضي 31 كانون الثاني/يناير، في حدث أقيم في برازيليا. وقال إن الرئيس البرازيلي صرح بأنه يريد أن تكون هناك علاقة اقتصادية أوثق مع الكويت وأخبره أن البرازيل لديها صناعات كبيرة وتقوم باستثمارات ضخمة.

شحفه على يسار الصورة، والمنصور في الوسط، فرص لنماذج متنوعة من الشراكات.

ورافق سعادة السفير خلال زيارته للغرفة التجارية العربية البرازيلية، الدبلوماسي فهد العاطي، حيث التقيا بالرئيس أوسمار شحفي، ونائب الرئيس للعلاقات الدولية، محمد مراد، والرئيس التنفيذي والأمين العام، تامر منصور، ومديرة العلاقات المؤسسية في الغرفة العربية، فرناندا بالتازار، الذين قدموا بدورهم للسفير الضيف تفاصيل عن الغرفة والتجارة الثنائية بين البلدين.

وتُظهِر البيانات التي جمعتها إدارة معلومات السوق في الغرفة العربية البرازيلية أن صادرات البرازيل في العام الماضي إلى الكويت قد بلغت إجمالي 268.1 مليون دولار ، معظمها في الدجاج والذرة ولحم البقر، كما بلغت وارداتها من الكويت إجمالي 403.4 مليون دولار، تركزت على النفط. حيث بلغ العجز التجاري 134.7 مليون دولار.





ماركوس كارييري/ANBA ماركوس كارييري/ANBA ماركوس كارييري/ANBA