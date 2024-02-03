الاحتلال يستولي على مركبتين في جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، على مركبتين في بلدة يعبد، بمحافظة جنين.
وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال استولت على مركبتين تعودان لـ مصطفى نافع كيلاني وأحمد شريف الكيلاني، بعد اقتحامها البلدة.
وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت مطعما ومقهى في البلدة، بعد تحطيم أبوابهما، وفتشتهما وعاثت بمحتوياتهما خرابا.
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