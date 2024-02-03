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الاحتلال يستولي على مركبتين في جنين

2/3/2024 3:10:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، على مركبتين في بلدة يعبد، بمحافظة جنين.


وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال استولت على مركبتين تعودان لـ مصطفى نافع كيلاني وأحمد شريف الكيلاني، بعد اقتحامها البلدة.


وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت مطعما ومقهى في البلدة، بعد تحطيم أبوابهما، وفتشتهما وعاثت بمحتوياتهما خرابا.


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