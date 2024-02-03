صندوق الحسين للإبداع بصدد اطلاق برنامج مشاريع التخرج بمجالات الريادة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مدير عام صندوق الحسين للإبداع والتفوق، الدكتور علي ياغي، أن الصندوق بصدد إطلاق مشروعات جديدة في العام الحالي 2024 بالتزامن مع اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.



وبين أن أبرز النشاطات المزمعة لهذا العام هو إطلاق برنامج مشاريع التخرج لطلبة الجامعات الأردنية في مجالات الريادة والابتكار للعام 2024، والتي تحاكي الأولويات الوطنية التي وردت في خطة التحديث الاقتصادي للمملكة.

وقال إن الصندوق يبحث عن الأفكار الإبداعية التي تنعكس آثارها على المجتمع، خصوصا التي توفر فرص عمل للشباب وتساهم في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات، بما يضمن زيادة النشاطات الاقتصادية وتوفير فرص استثمارية لتوظيف طاقات الشباب التي تعد مخزونا وطنيا نفتخر به.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور ياغي إن الصندوق أطلق نهاية العام الماضي جوائز صندوق الحسين في مجال الزراعة والأمن الغذائي، بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية والتي تضم ثلاثة حقول هي الإنتاج النباتي، والإنتاج الحيواني، والمياه والبيئة.

وبين أن الصندوق يواصل تحكيم المواد العلمية التي شاركت في الدورة الثالثة من جوائز صندوق الحسين للأبحاث الاقتصادية للعام 2023 بعدما تمت زيادة عدد الحقول التي تشملها الجائزة بالتركيز على الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا المالية واقتصاديات العمل، ويستعد في الوقت ذاته لإطلاق الدورة الرابعة للجوائز ذاتها.

وفي إطار دعم الصندوق للتميز والإبداع، بين الدكتور ياغي أن إدارة الصندوق وافقت على رعاية مشروع "المسابقة الوطنية الأولى لتصميم أشباه الموصلات" التي تنظمه شركة الثورة الصناعية الخامسة، لما لهذا المشروع من دور في تهيئة المهندسين والفنيين الأردنيين للانخراط في هذه الصناعة التي تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي.