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طلب نشط على الدينار الأردني مع اقتراب شهر رمضان

2/3/2024 3:10:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد عاملون في قطاع الصيرفة، أن هنالك طلباً نشطاً على الدينار الأردني، في ظل ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج.
وتوقع عاملون في القطاع، وفقا ليومية الغد، أن يستمر الطلب على الدينار الأردني بالارتفاع خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لافتين إلى أن الطلب على الدينار يقابله طلب مرتفع على بعض العملات، كالدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي.
وأكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، وجود حركة نشطة وطلب ملحوظ على الدينار لدى شركات الصرافة في السوق المحلية مقابل العملات الأجنبية الأخرى.
وأرجع سلطان نشاط حركة الإقبال على الدينار إلى ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج، فضلا عن تحسن مؤشرات النشاط التجاري.
وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، إلى ارتفاع حوالات العاملين في الخارج خلال أول 11 شهرا من العام الماضي بنحو %1.4 مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي.




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