800 مسؤول غربي يحتجون على سياسات حكوماتهم بشأن حرب غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذر مئات المسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا من أن سياسات حكوماتهم بشأن العدوان على غزة يمكن أن ترقى إلى مستوى "الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".



ووقع أكثر من 800 مسؤول في الولايات المتحدة وأوروبا على بيان، محذرين فيه من سياسات حكوماتهم بشأن حرب غزة.



وقال البيان الذي وقعه أكثر من 800 مسؤول غربي؛ إن حكومات بلادهم تخاطر بالتواطؤ في "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في هذا القرن"، وأن نصائحهم كخبراء هُمِّشت، وفق "بي بي سي".



ويعدّ البيان أحدث مؤشّر على وجود مستويات عالية من المعارضة داخل بعض حكومات حلفاء "إسرائيل" الغربيين الأساسيين.



ووقّع على البيان موظفون حكوميون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و11 دولة أوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.



وبحسب البيان، فإن "إسرائيل" لم تظهر "أي حدود" في عملياتها العسكرية في غزة، "التي أدّت إلى استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين، وكان من الممكن تجنب ذلك، إلى جانب... المنع المتعمد للمساعدات... ما يعرض آلاف المدنيين لخطر المجاعة والموت البطيء".