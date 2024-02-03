هل التهاب الحلق معدٍ؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يختلف التهاب الحلق عن نزلات البرد التي يسببها فيروس عادة، بينما يعتبر التهاب الحلق العقدي عدوى تسببها بكتيريا المجموعة أ العقدية، وينتشر سريعاً بين الأطفال، فهو من أكثر الأمراض المنقولة عبر الهواء انتشاراً.وغالباً ما ينشر الناس البكتيريا دون أن يدركوا ذلك، لأنها تنتقل عن طريق العطس والسعال.



وعلى الرغم من أن العدوى تستغرق من يومين إلى 5 أيام لتُسبب التهاب الحلق، إلا أنه يمكن للمصاب نقل البكتيريا إلى الآخرين، حتى قبل أن يشعر بالمرض.



وقد يستغرق ظهور الأعراض ما يصل إلى 5 أيام، بعد الإصابة بالبكتيريا العقدية. وبمجرد أن يبدأ الشعور بالمرض، قد يستغرق الأمر من 7 إلى 10 أيام، حتى تختفي الأعراض تماماً مع العلاج.



ومع ذلك، يلاحظ المريض تحسناً كبيراً خلال 12 إلى 24 ساعة من بدء تناول المضادات الحيوية (مثل الأموكسيسيلين)، والتي توصف عادةً لعلاج الالتهابات البكتيرية.



وبمجرد اجتياز هذه العتبة وعدم ارتفاع الحرارة، يصبح بإمكان المريض العودة إلى المدرسة أو العمل.



الوقاية

أهم إجراء وقائي هو غسل اليدين، خاصة بعد ملامسة الأسطح كثيرة اللمس مثل: مقابض الأبواب أو الحنفيات، أو بعد رعاية أحد أفراد الأسرة المرضى.



ويُنصح بعدم لمس الفم أو الأنف أو العينين مباشرة إلا بعد غسل أو تعقيم اليدين خلال فصل الشتاء، فكل ما يتطلبه الأمر هو ثانية واحدة للمس سطح مصاب ثم الوجه، لنقل البكتيريا.



العلاج

يمكن أن تشفى البكتيريا من تلقاء نفسها دون استخدام المضادات الحيوية، لكن ستمتد الفترة التي يشعر فيها المريض بالسوء، وسيكون معدياً لمدة تصل إلى 4 أسابيع.



كذلك، تزيد العدوى العقدية غير المعالجة من خطر الإصابة بحالات خطيرة مثل الحمى الروماتيزمية، وهي حالة التهابية يمكن أن تلحق الضرر بالقلب والمفاصل والدماغ.

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