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الهلال الأحمر بغزة: مصير الطفلة هند وفريق إنقاذها مجهول منذ 110 ساعات

2/3/2024 3:10:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم السبت أنها لا تزال تجهل مصير الطفلة هند (6 سنوات) والفريق الذي خرج لإنقاذها في مدينة غزة، على الرغم من مرور أكثر من 110 ساعات على الحدث.


وقالت الجمعية، في بيان نشرته على فيسبوك "أكثر من 110 ساعات مرت ولا يزال مصير زميلينا يوسف زينو وأحمد المدهون اللذين خرجا لإنقاذ الطفلة هند البالغة من العمر 6 سنوات مجهولا".

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