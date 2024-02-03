الهلال الأحمر بغزة: مصير الطفلة هند وفريق إنقاذها مجهول منذ 110 ساعات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم السبت أنها لا تزال تجهل مصير الطفلة هند (6 سنوات) والفريق الذي خرج لإنقاذها في مدينة غزة، على الرغم من مرور أكثر من 110 ساعات على الحدث.
وقالت الجمعية، في بيان نشرته على فيسبوك "أكثر من 110 ساعات مرت ولا يزال مصير زميلينا يوسف زينو وأحمد المدهون اللذين خرجا لإنقاذ الطفلة هند البالغة من العمر 6 سنوات مجهولا".
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