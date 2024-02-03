أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم السبت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقرت أسعار غالبية الأصناف من الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم السبت وفقا للنشرة اليومية الصادرة عن السوق .
حيث بلغ سعر البندورة بين 10 و 20 قرشاً للكيلو ، وسعر الخيار بين 40 و 65 قرشا للكيلو ، وسعر البصل بين 25 و35 قرشا للكيلو .
وتالياً لائحة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم :
MENAFN03022024000208011052ID1107804389
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.