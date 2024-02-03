Saturday, 03 February 2024 11:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم السبت

2/3/2024 3:09:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت أسعار غالبية الأصناف من الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم السبت وفقا للنشرة اليومية الصادرة عن السوق .
حيث بلغ سعر البندورة بين 10 و 20 قرشاً للكيلو ، وسعر الخيار بين 40 و 65 قرشا للكيلو ، وسعر البصل بين 25 و35 قرشا للكيلو .
وتالياً لائحة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم :





MENAFN03022024000208011052ID1107804389

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث