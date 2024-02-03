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اشتباكات ضارية بين المقاومة والاحتلال غرب مدينة غزة

2/3/2024 3:09:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن اشتباكات ضارية تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي، في مناطق الصناعة والجوازات والجامعات غربي مدينة غزة.


من جانبها، قالت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، إنها فجرت آلية عسكرية لجيش الاحتلال غرب مدينة غزة بعبوة "عاصف" وقذيفة "آر بي جي"، مما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرحى من فيها.


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