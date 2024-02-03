هزة ارضية تضرب ولاية أمريكية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن هزة أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر وقعت في ولاية أوكلاهوما جنوب الولايات المتحدة.
وجاء في بيان صدر عن المركز أن الهزة وقعت في الساعة 05:24 من صباح اليوم السبت بالتوقيت الدولي، على بعد 70 كيلومترا شمال شرقي عاصمة الولاية أوكلاهوما سيتي.
وأضاف البيان أن مركز الهزة وقع على عمق 8 كيلومترات.
روسيا اليوم
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