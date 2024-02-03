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هزة ارضية تضرب ولاية أمريكية

2/3/2024 3:09:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن هزة أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر وقعت في ولاية أوكلاهوما جنوب الولايات المتحدة.
وجاء في بيان صدر عن المركز أن الهزة وقعت في الساعة 05:24 من صباح اليوم السبت بالتوقيت الدولي، على بعد 70 كيلومترا شمال شرقي عاصمة الولاية أوكلاهوما سيتي.


وأضاف البيان أن مركز الهزة وقع على عمق 8 كيلومترات.
روسيا اليوم




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