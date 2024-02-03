الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديدة البرودة

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- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم السبت غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.
وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو شديد البرودة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج .
ويوم غد الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.
ويوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.
والثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح وخطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية.
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