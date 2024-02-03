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الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديدة البرودة

2/3/2024 3:09:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم السبت غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو شديد البرودة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج .

ويوم غد الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح وخطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية.

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