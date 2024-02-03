الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء وصباح اليوم السبت، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بمناطق متفرقة في الضفة الغربية.
وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، ثلاثة مواطنين من مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن خضر جبر الحسنات للضغط على نجله محمد من أجل تسليم نفسه، كما اعتقلت محمود محمد سراحنة، وبشار فؤاد سالم، وفتشت منزلي المواطنين غسان زواهرة، ومنير الجعبري، خلال اقتحامها المخيم.
واقتحمت قوات الاحتلال قريتي
بيت تعمر والعروج شرق المدينة
وسيرت آلياتها في شوارعهما، فيما داهم جنود الاحتلال منزل المواطن محمد صومان في بيت تعمر وفتشوه وعاثوا فيه خرابا.
طولكرم: اعتقلت قوات الاحتلال المواطن مجاهد حلمي خليل، عقب مداهمة منزله ببلدة عتيل شمال طولكرم.
وفي نابلس اقتحمت قوات الإسرائيلي فجر اليوم السبت، مخيم بلاطة شرق نابلس.
وذكرت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة، اقتحمت المخيم، وسط اشتباكات عنيفة، أطلقت خلالها الرصاص الحي.
و اقتحمت قوات الاحتلال بلدة روجيب شرق نابلس وسيرت دوريات في أحيائها وشوارعها، وحاصرت أحد المنازل.
وفي السياق
اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية بلدة برقة شمال غرب نابلس، وجابت شوارع وأحياء في البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
طوباس : اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة طوباس
بعدة آليات، وانتشرت جنود الاحتلال في عدة أحياء، وداهموا عددا من منازل المواطنين، عرف منهم: المعتقل أحمد أبو بشارة، نضال أبو حواسة، ونضال أبو ناصرية، هيثم القصراوي، ويحيى أبو بشارة، كما نصبوا القناصة على أسطح المنازل وفي عدة أماكن بالمدينة، وسط مواجهات عنيفة، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت.
جنين: اعتدت قوات الاحتلال على
الشابان أسعد وحسني عمرو، من بلدة يعبد غرب جنين ونقلهم
إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن اعتقلهما الاحتلال من البلدة عند منتصف الليلة، واعتدى عليهما بالضرب المبرح.
وأفاد أحد أقارب المعتقلين المحررين للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتقلتهما واعتدت عليهما بالضرب المبرح لعدة ساعات، ومن ثم وضعتهما في أحد كروم الزيتون شرق البلدة، حيث تم نقلهما إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود كسر في كتف حسني أدخل على إثره إلى غرفة العمليات، فيما وضع أسعد تحت المراقبة لمدة 24 ساعة حيث يعاني من رضوض في أنحاء جسمه.
يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمرو عند منتصف الليلة، بعد اعتراض مركبة كانا يستقلانها وسط البلدة.
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