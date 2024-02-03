الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء وصباح اليوم السبت، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بمناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، ثلاثة مواطنين من مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن خضر جبر الحسنات للضغط على نجله محمد من أجل تسليم نفسه، كما اعتقلت محمود محمد سراحنة، وبشار فؤاد سالم، وفتشت منزلي المواطنين غسان زواهرة، ومنير الجعبري، خلال اقتحامها المخيم.



واقتحمت قوات الاحتلال قريتي

بيت تعمر والعروج شرق المدينة

وسيرت آلياتها في شوارعهما، فيما داهم جنود الاحتلال منزل المواطن محمد صومان في بيت تعمر وفتشوه وعاثوا فيه خرابا.

طولكرم: اعتقلت قوات الاحتلال المواطن مجاهد حلمي خليل، عقب مداهمة منزله ببلدة عتيل شمال طولكرم.

وفي نابلس اقتحمت قوات الإسرائيلي فجر اليوم السبت، مخيم بلاطة شرق نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة، اقتحمت المخيم، وسط اشتباكات عنيفة، أطلقت خلالها الرصاص الحي.

و اقتحمت قوات الاحتلال بلدة روجيب شرق نابلس وسيرت دوريات في أحيائها وشوارعها، وحاصرت أحد المنازل.

وفي السياق

اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية بلدة برقة شمال غرب نابلس، وجابت شوارع وأحياء في البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

طوباس : اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة طوباس

بعدة آليات، وانتشرت جنود الاحتلال في عدة أحياء، وداهموا عددا من منازل المواطنين، عرف منهم: المعتقل أحمد أبو بشارة، نضال أبو حواسة، ونضال أبو ناصرية، هيثم القصراوي، ويحيى أبو بشارة، كما نصبوا القناصة على أسطح المنازل وفي عدة أماكن بالمدينة، وسط مواجهات عنيفة، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت.

جنين: اعتدت قوات الاحتلال على

الشابان أسعد وحسني عمرو، من بلدة يعبد غرب جنين ونقلهم

إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن اعتقلهما الاحتلال من البلدة عند منتصف الليلة، واعتدى عليهما بالضرب المبرح.

وأفاد أحد أقارب المعتقلين المحررين للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتقلتهما واعتدت عليهما بالضرب المبرح لعدة ساعات، ومن ثم وضعتهما في أحد كروم الزيتون شرق البلدة، حيث تم نقلهما إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود كسر في كتف حسني أدخل على إثره إلى غرفة العمليات، فيما وضع أسعد تحت المراقبة لمدة 24 ساعة حيث يعاني من رضوض في أنحاء جسمه.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمرو عند منتصف الليلة، بعد اعتراض مركبة كانا يستقلانها وسط البلدة.



