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الحرب على غزة في يومها ال120: غارات جوية عنيفة متزامنة مع قصف مدفعي يستهدف مناطق متفرقة من القطاع

2/3/2024 3:09:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-يواصل جيش الاحتلال، مع دخول حربه على غزة يومها الـ120، شن غارات جوية عنيفة متزامنة مع قصف مدفعي يستهدف مناطق متفرقة من القطاع.

وارتقى عدد من الشهداء، وأصيب عدد آخر جراء استهداف الاحتلال لمنزلين مأهولين في رفح جنوب قطاع غزة، أسفر عن 11 شهيدًا، على الأقل، وإصابة عدد آخر في قصف منزل يعود لعائلة حجازي، كما واستشهد مواطنين ، في تقديرات أولية، وعدد آخر من الإصابات، في قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة الهمص.

وفي أحدث إحصائية نشرتها وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ ذلك الحين، إلى 27,131 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وعدد المصابين إلى 66,287 مصابا، في حصيلة غير نهائية.

ولا زال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

MENAFN03022024000205011050ID1107804384

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