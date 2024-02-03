الحرب على غزة في يومها ال120: غارات جوية عنيفة متزامنة مع قصف مدفعي يستهدف مناطق متفرقة من القطاع

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-يواصل جيش الاحتلال، مع دخول حربه على غزة يومها الـ120، شن غارات جوية عنيفة متزامنة مع قصف مدفعي يستهدف مناطق متفرقة من القطاع.
وارتقى عدد من الشهداء، وأصيب عدد آخر جراء استهداف الاحتلال لمنزلين مأهولين في رفح جنوب قطاع غزة، أسفر عن 11 شهيدًا، على الأقل، وإصابة عدد آخر في قصف منزل يعود لعائلة حجازي، كما واستشهد مواطنين ، في تقديرات أولية، وعدد آخر من الإصابات، في قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة الهمص.
وفي أحدث إحصائية نشرتها وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ ذلك الحين، إلى 27,131 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وعدد المصابين إلى 66,287 مصابا، في حصيلة غير نهائية.
ولا زال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
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