شهداء وجرحى في غارات أمريكية على سوريا والعراق

MENAFN - Palestine News Network ) بغداد/PNN-شنت الطائرات الأمريكية غارات على مواقع في سوريا والعراق، مساء أمس الجمعة، كرد على الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن والتي خلفت 3 قتلى من الجنود الأمريكيين.

وأفادت مصادر أمنية عراقية بارتقاء 3 عسكريين ومدنيين اثنين وإصابة 15 شخصا جراء القصف الأميركي على مقرات للحشد الشعبي غربي العراق.



و نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن مسؤول أمني عراقي أن الغارات استهدفت مخزن سلاح و3 منازل لأعضاء في كتائب حزب الله العراقية بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

في الأثناء، أفادت وسائل إعلام كردية سورية بارتقاء ستة شهداء وإصابة آخرين جراء الغارات الجوية الأمريكية على شرقي سوريا.

وأكدت مصادر محلية سورية إن طائرات مجهولة الهوية استهدفت مواقع جنوب مدينة الميادين، مشيرة إلى أن القصف شمل منطقتي الحيدرية والشبلي.

وقال مصدر محلي إن غارات وقعت في محيط مدينة البو كمال شرق دير الزور قرب الحدود السورية العراقية.

وأفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات قوية في القاعدة الأميركية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور.

من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن قوات بلاده ضربت وفق توجيهاته منشآت في العراق وسوريا -الجمعة- ردا على استهداف القواعد الأميركية بالمنطقة، في حين نددت بغداد بالضربات باعتبارها خرقا للسيادة، محذرة من تداعياتها على الاستقرار الإقليمي، وهو ما عبرت عنه أيضا مصادر إيرانية.

وبحسب بايدن، فإن المنشآت المستهدفة يستخدمها "الحرس الثوري الإيراني ومليشيات تابعة له" لمهاجمة القوات الأميركية، مضيفا أن "ردنا الذي بدأ اليوم سيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها"، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع بالأردن الأحد الماضي وأسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين.









من جهتها، نقلت شبكة فوكس نيوز الأمريكية عن مسؤول دفاعي أن الضربات الأميركية في سوريا كانت من منصات متعددة، وأنها بداية حملة طويلة لاستهداف الجماعات الموالية لإيران خلال الأيام المقبلة.

وتواجه القوات الأميركية في الشرق الأوسط هجمات متصاعدة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على خلفية دعمها الاحتلال في عدوانه على غزة.

وأحصت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أكثر من 150 هجوما على قواتها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن هجوم الأردن هو أول استهداف يسفر عن مقتل جنود أميركيين منذ بدء الحرب.



