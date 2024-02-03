أزمة البصل تضرب الأسواق العالمية.. ارتفاع صاروخي ونقص في المعروض

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت أسعار البصل في الأسواق العالمية، الارتفاع بشكل كبير منذ أن بدأت بمنتصف عام 2022، حيث تجاوزت الزيادة 65% على المستوى العالمي.وتمّ رصد أسعارٍ مرتفعة للبصل في عديدٍ من الأسواق العالمية، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك الحظر الممتد على صادرات البصل من البلدان المصدّرة التقليدية، مثل الهند ومصر، إضافة إلى انخفاض الإنتاج في معظم دول أوروبا، وتأثير هجمات البحر الأحمر التي أثرت في الشحنات القادمة من الصين إلى الخليج وأوروبا.



وتشير البيانات إلى ارتفاع أسعار البصل في الصين بنسبة 30%، وكذلك في بنغلاديش بنسبة 25% خلال الأسبوع الأخير، وأعلنت ألمانيا ارتفاع أسعار البصل بسبب نقص المستورد، وشهدت إيطاليا ارتفاعا صاروخيا في أسعار البصل منذ بداية العام الجاري.

ومن التوقع أن تستمر زيادة أسعار البصل حتى منتصف عام 2024 في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول الرئيسة المنتجة للبصل في آسيا وأوروبا، وفقا للتقارير الزراعية الأوروبية.

وبلغت إيرادات سوق البصل العالمي أكثر من 76.13 مليار دولار أمريكي قبل العام الماضي 2023، ومن المتوقع أن يشهد هذا السوق نموا سنويا بنسبة 7.52% حتى عام 2028.

وتعود أزمة البصل على الصعيد العالمي إلى منتصف فبراير 2023، نتيجة للظروف الجوية القاسية والأزمة الروسية-الأوكرانية، إضافة إلى حظر تصدير عديد من الدول المنتجة للبصل لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء.

