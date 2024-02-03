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أردوغان يعين فاتح كاراهان محافظا للمركزي بعد استقالة إركان

2/3/2024 3:09:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نائب محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، محافظا جديدا للبنك، وذلك بعد استقالة حفيظة غاية إركان.


وأرجعت إركان استقالتها لأسباب منها الحاجة لحماية أسرتها وسط "اغتيال سمعتها" مما أثار شكوكا حيال سياسة التشديد النقدي القوية التي اتبعتها.


وهي أول امرأة تتولى رئاسة البنك المركزي التركي وخامس محافظ يغادر هذا المنصب في 5 سنوات، بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان آخر 4 محافظين مما أدى إلى تآكل استقلال البنك.
وسرعان ما قالت شخصيات بارزة في مجلس الوزراء إن البرنامج الاقتصادي سيستمر بعد رحيلها.


وعين أردوغان إركان في يونيو لتنفيذ تحول تام بعيدا عن السياسات غير التقليدية التي شملت خفض أسعار الفائدة وأدت إلى ارتفاع شديد في التضخم وهروب المستثمرين الأجانب.

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