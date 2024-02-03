خبرني : اختبار دم جديد يحدد سبب إصابة الدماغ عند حديثي الولادة

MENAFN - Khaberni) خبرني - تشير دراسة جديدة إلى أن اختبار الدم يمكن أن يحدد سبب إصابة الدماغ عند الأطفال حديثي الولادة، ويساعد في تحديد أفضل علاج لهم.

ونظرت الدراسة إلى الأطفال الذين يعانون من نوع من إصابات الدماغ الناجمة عن نقص الأكسجة (نقص الأكسجين).

ووجدت أن الإشارات التي يمكن اكتشافها في الدم يمكن أن تشير إلى سبب الإصابة وتخبر الأطباء ما إذا كان من المحتمل أن يستجيب الطفل لعلاج التبريد، الذي يستخدم عادة لعلاج إصابات الدماغ.

واقترح الباحثون في إمبريال كوليدج لندن أن النتائج يمكن أن تؤدي في النهاية إلى اختبار بسيط لتشخيص إصابات الدماغ بسرعة عند الأطفال حديثي الولادة والمساعدة في اتخاذ قرارات العلاج.

وشملت الدراسة أطفالا من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (LMICs) وكذلك البلدان المرتفعة الدخل (HICs).

ووجدت اختلافا ملحوظا في التعبير الجيني، العملية التي يتم من خلالها تنشيط جينات معينة لإنتاج البروتين المطلوب، بين المجموعتين، ما يشير إلى سبب أساسي مختلف لإصابة الدماغ.

ووفقا للباحثين، تشير النتائج إلى أن إصابات الدماغ عند الأطفال حديثي الولادة في البلدان الفقيرة يمكن أن تكون نتيجة لعوامل متعددة مثل سوء التغذية أو العدوى. بينما في البلدان الأكثر ثراء، فمن المرجح أن يكون سببا واحدا مثل المضاعفات أثناء الولادة.

وقال كبير الباحثين البروفيسور سودهين ثايل من قسم علوم الدماغ في جامعة إمبريال كوليدج لندن: "إن أنماط التعبير الجيني التي رأيناها عند الأطفال من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل كانت مشابهة لما قد تراه في الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم،



مما يشير إلى أنهم عانوا من نقص الأكسجة المتقطع في الرحم وفي ولادة. نعتقد أن هذا يحدث بسبب العديد من الضغوط المزمنة أثناء الحمل مثل سوء التغذية أو العدوى، بالإضافة إلى عملية المخاض الطبيعية وانقباضات الرحم،



ما يؤدي إلى مزيد من نقص الأكسجة وإصابة دماغ الطفل في نهاية المطاف".

وأضاف: "من ناحية أخرى، تشير أنماط التعبير الجيني لدى الأطفال من البلدان المرتفعة الدخل إلى سبب واحد حاد لإصابة الدماغ، على سبيل المثال مضاعفات أثناء الولادة مثل نزيف الأم، ما يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في مستويات الأكسجين في الدم لدى الجنين".

وتابع البروفيسور ثايل: "المفتاح بالنسبة للأطباء، في أي مكان في العالم، هو أن يكونوا قادرين على تحديد نوع إصابات الدماغ التي يتعاملون معها في أسرع وقت ممكن، وهذا شيء نعمل عليه حاليا".

ويقول الخبراء إنه في جميع أنحاء العالم يعد اعتلال الدماغ الإقفاري بنقص التأكسج (HIE)- وهو نوع من إصابات الدماغ يُشار إليه أحيانا باسم الاختناق الولادي، والذي يحدث عندما لا يحصل دماغ الطفل على كمية كافية من الأكسجين قبل الولادة أو بعدها بفترة قصيرة



سببا رئيسيا للوفاة والإعاقة، بما في ذلك الشلل الدماغي والصرع والصمم والعمى، بين الأطفال الذين يولدون في فترة الحمل الكاملة، ما يؤثر على نحو ثلاثة ملايين طفل كل عام.