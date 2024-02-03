إخماد حريق في مصفاة فولغوغراد الروسية بعد هجوم بطائرة مسيرة

أعلنت السلطات الروسية إخماد حريق نشب في مصفاة فولغوغراد النفطية بجنوب البلاد اليوم السبت بعد هجوم بطائرة مسيرة.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الهجمات على البنية التحتية للطاقة بهدف تعطيل خطوط الإمداد وإضعاف المعنويات فيما تحاولان الحصول على الأفضلية في صراع مستمر منذ عامين تقريبا دون أن تلوح له نهاية في الأفق.

وتضررت البنية التحتية للطاقة في روسيا أيضا جراء أعطال فنية في الشهر الماضي ما زاد من حالة عدم اليقين في أسواق النفط والغاز العالمية التي يهزها بالفعل الصراع في الشرق الأوسط.

وقال أندري بوتشاروف حاكم فولغوغراد عبر قناة تليغرام التابعة للإدارة المحلية إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

وأوضح "نتيجة لإسقاط طائرة مسيرة، اندلع حريق في مصفاة فولغوغراد للنفط. وسرعان ما بدأت فرق الإطفاء والإنقاذ العمل وتمت السيطرة على النيران فورا. ولم تقع إصابات".

ومصفاة فولغوغراد مملوكة لشركة لوك أويل المنتجة للنفط وتقع على نهر الفولغا ولديها القدرة على معالجة 14.8 مليون طن (نحو 300 ألف برميل يوميا) من النفط الخام سنويا.

وتعطل إنتاج مصفاة نفط أخرى مملوكة لشركة لوك أويل، وهي نورسي، الشهر الماضي. وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك إن إصلاحات المصفاة ستستغرق شهرا أو شهرا ونصف الشهر على الأقل.





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