خبرني : بوتين: ألمانيا تدمّر ( فخر صناعتها )

MENAFN - Khaberni) خبرني - أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته جناح "سبيربنك" في المعرض الدولي "روسيا" أمس إلى أن ألمانيا تدمر قطاع صناعة السيارات لديها، وأنها تحتاج للمساعدة.

وقال الرئيس الروسي: "هم الآن يدمرون صناعة السيارات لديهم"، وأضاف مبتسما بعد تعليقه على دور روسيا في صناعة السيارات الألمانية: "يجب علينا مساعدتهم بطريقة ما".

وردا على سؤال عما إذا كان التراجع الحالي مرتبطا بتخلي روسيا عن شراء السيارات الألمانية، قال بوتين: "هذا التراجع ليس مرتبطا بذلك فقط".

وفي نهاية العام الماضي، رسم مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين مستقبلا قاتما لـ"مرسيدس" و"بي إم دبليو"، ورجح أن تصبح الشركات الأوروبية لصناعة السيارات مثل "مرسيدس" و"بي إم دبليو" جزءا من التاريخ، وأن تلقى مصير "فولفو" التي بيعت للصين.

ويرى أوريشكين، أن هذه العلامات التجارة لن تبقى أوروبية، وقال: "المصنعون الأوروبيون ليس لديهم سوق مبيعات ولا الميزة التكنولوجية التي كانوا يتمتعون بها قبل خمس أو عشر سنوات".

ويعيش القطاع الصناعي في ألمانيا، ولاسيما قطاع السيارات، أزمة متزايدة على مدى العام ونصف العام الماضيين، حيث تراجعت القدرة التنافسية للمصنعين الألمان مع ارتفاع أسعار الطاقة بعد أن تخلت ألمانيا عن إمدادات الغاز من روسيا.

وفي العام 2023، حذرت رئيسة اتحاد صناعة السيارات في ألمانيا هيلديغارد مولر من أن تكاليف الطاقة المرتفعة تؤدي إلى "خسارة فادحة في القدرة التنافسية على الساحة الدولية"، حيث تفكر العديد من الشركات الألمانية في نقل أعمالها إلى بلدان أخرى في العالم.

