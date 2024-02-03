خبرني : ماليزيا تحذر من اغتيال فلسطينيين على أراضيها

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الجمعة، إن الأجهزة الأمنية في بلاده على أعلى درجة من الحيطة والحذر تحسبًا لأيّ عمليات تسعى لاغتيال فلسطينيين في ماليزيا، مشددا على أن بلاده لن تتسامح مع أي محاولة استهداف على أراضي ماليزيا.

وأكد -في حوار مع "الجزيرة مباشر"- وجوب اتخاذ خطوات لوقف القتل في غزة، مشددا على ضرورة أن يكون الموقف موحدا في هذا الاتجاه، وقال إنه أكد لأميركا أنه يجب عليها ألا توافق على استمرار القتل في القطاع.

وعبر عن عجز الدول العربية والإسلامية عن مدّ العون إلى الفلسطينيين وإدخال المساعدات إلى غزة، معلّلًا ذلك بقوله "لأننا ضعفاء".

وأشاد بموقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين، مؤكدا أنه "لا أحد يوافق على تهجير الفلسطينيين، ويجب أن يبقوا في بلادهم"، منوها إلى أنه ناقش مع المسؤولين المصريين سبل إدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح.

وربط وقف التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط بوقف العدوان على غزة، مشيرا إلى أن "المشكلة لم تبدأ مع الحوثيين بل مع العدوان على غزة ويجب وقف العدوان لتتوقف أشكال التصعيد".

وانتقد ما سماها الدول الكبرى قائلا "الدول الكبرى لا تقوم بما يجب عليها تجاه غزة وتتوقف فقط عند السابع من أكتوبر (تشرين الأول) وهو أمر غير مقبول"، مشيرا إلى أن "هناك وعيا متزايدا لدى الشعب الأميركي بشأن ما يحدث في غزة ونأمل أن يغير ذلك من الموقف الرسمي".

ودعم إبراهيم جهود الوساطة القطرية مرحبا بالدور القطري لوقف إطلاق النار في غزة، مشددا على أن القتل في غزة يجب أن يتوقف.

وعبر عن رغبته في زيارة غزة في أقرب وقت ممكن عندما يحل السلام مشيرا إلى أن "رسالتنا إلى أهالي غزة أننا ندعمهم وندعم حقهم في الدفاع عن أراضيهم".

وأضاف "علاقاتنا مع الولايات المتحدة قوية لكن لا نسمح لأي دولة أن تملي علينا كيفية التعامل مع دولة أخرى".