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خبرني : 25 مقاطعة في كاليفورنيا تقاضي تسلا

2/3/2024 2:20:15 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تواجه شركة تسلا دعوى قضائية من 25 مقاطعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تتهمها فيها بسوء التعامل مع النفايات الخطرة في منشآتها بجميع أنحاء الولاية، وفقاً لشكوى مقدمة إلى المحكمة العليا في مقاطعة سان جواكين.

وتم رفع الدعوى القضائية، التي تسعى إلى فرض عقوبات مدنية وإصدار أمر قضائي لإجبار تسلا على التعامل مع النفايات بشكل صحيح، بعد أشهر من فشل المفاوضات. وذكرت التقارير أن العقوبات المدنية قد تصل إلى 70 ألف دولار لكل انتهاك يومياً.

واتهمت لوس أنجليس وسان فرانسيسكو ومقاطعات أخرى تسلا بالتخلص بشكل غير صحيح من المواد التالفة في محطات النقل أو مدافن النفايات غير المسموح لها بقبول النفايات الخطرة.

مواد خطيرة على البيئة

وكما جاء في الشكوى، تشمل مواد النفايات: زيوت التشحيم، وسوائل الفرامل، وبطاريات الرصاص الحمضية، والهباء الجوي، ومضادات التجمد، وسوائل التنظيف، والبروبان، والطلاء، والأسيتون، وغاز البترول المسال،

والمواد اللاصقة ووقود الديزل. وتضيف أن تسلا تواصل القيام بذلك في منشآتها.

وكشفت شركة تسلا في عام 2022 أن المدعين العامين في مقاطعة كاليفورنيا يحققون معها بشأن تعاملها مع إدارة النفايات في ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات.

وذكرت في ذلك الوقت أنها "نفذت تدابير علاجية مختلفة، بما في ذلك إجراء التدريب والتدقيق والتحسينات على برامج إدارة النفايات في موقعها".

تسوية فاشلة

وقالت تسلا في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إنها تجري محادثات تسوية مع المدعين العامين في جميع أنحاء كاليفورنيا، لكن يبدو أن تلك المحادثات لم تؤت ثمارها، بحسب موقع إن غادجيت.

وواجهت تسلا في السابق تداعيات قانونية بسبب تعاملها مع النفايات. وفي عام 2019، توصلت إلى تسوية مع وكالة حماية البيئة بشأن انتهاكات تتعلق بالتخلص من المواد الخطرة.

وكجزء من ذلك، وافقت شركة تسلا على إدارة النفايات بشكل صحيح في مصنعها في فريمونت ودفع غرامة قدرها 31 ألف دولار.

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