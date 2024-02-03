خبرني : تجديد برنامج التعاون بين عمان الأهلية ووكالة الأنباء الاردنية

MENAFN - Khaberni) خبرني - جددت جامعة عمان الأهلية ووكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الاربعاء31-1-2024، برنامج التعاون المشترك بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات المشتركة وتقديم خدمات التدريب الميداني للطلبة في المجالات المختلفة.

ووقع البرنامج رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان والمدير العام لوكالة الانباء الاردنية السيدة فيروز المبيضين، بحضور نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود وعميدة كلية الآداب والعلوم الأستاذة الدكتورة حنان إبراهيم، ورئيس قسم العلاقات العامة في وكالة الأنباء الدكتور "رامي الامير" العمري.

وينص البرنامج الذي يمتد لخمس سنوات قادمة، تقديم الجامعة منحة للعاملين وابنائهم في الوكالة إضافة إلى منح خصومات مالية لدرجة البكالوريوس والماجستير، فيما تقدم الوكالة خدمات تدريب ميداني للطلبة في قسم اللغة الإنجليزية والترجمة، وتنفيذ نشاطات مشتركة تشمل ورش العمل، والندوات العلمية في المجالات الصحفية والإعلامية، والمشاركة في الندوات والتدريب.

وقدم الاستاذ الدكتور حمدان نبذة عن الجامعة وكلياتها والمكانة التي وصلت اليها الجامعة، مشيرا الى انه وبحسب تصنيف Qs العالمي احتلت الجامعة المرتبة الثالثة محليا والاولى على الجامعات الخاصة و801 على الترتيب العالمي من بين 30ألف جامعة حول العالم، ودورها في تخريج اجيال على قدر كبير من المسؤولية والعلم المتميز.

من جانبها أكدت السيدة المبيضين على حرص "بترا" على إيجاد شراكات استراتيجية وتعاونية مع مختلف المؤسسات الوطنية، وأهمية استثمار الكفاءات والخبرات الصحفية والإعلامية، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس التزام الوكالة بدعم التعليم وتقديم الفرص التعليمية والتدريبية لطلبة الجامعات وبما يعكس الرسالة التي تقدمها الوكالة بايجاد الكوادر المتميزة التي تساعد في بناء الوطن وتطوير نهضته.