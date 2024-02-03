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خبرني : القصف الأمريكي أدى لمقتل مدنيين وعسكريين بسوريا

2/3/2024 2:20:15 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال مصدر عسكري سوري إن القوات الأمريكية شنت هجوما جويا فجر اليوم على عدة مواقع وبلدات في المنطقة الشرقية وبالقرب من الحدود السورية ـ العراقية .

وتابع المصدر بأن الهجوم أسفر عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين.

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