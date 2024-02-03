وفاة الممثل كارل ويذرز المعروف بدور أبولو كريد في أفلام «روكي»

توفي عن 76 عاماً الممثل الأمريكي كارل ويذرز الذي اشتهر بتجسيده دور الملاكم أبولو كريد في سلسلة أفلام "روكي"، على ما أفيد الجمعة.

وأوضحت عائلة كارل ويذرز في بيان أرسلته إلى موقع "ديدلاين" الإلكتروني أن الممثل فارق الحياة الخميس "بسلام أثناء نومه".

وأدى كارل ويذرز أدواراً في أكثر من 75 فيلماً ومسلسلاً تلفزيونياً أمريكياً خلال مسيرته الفنية.

ومن أشهر الأدوار التي تولاها تجسيده شخصية بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل أبولو كريد الذي يواجه روكي بالبوا (سيلفستر ستالون) على الحلبة في سلسلة أفلام "روكي" التي كان أولها عام 1976.

وباتت المباراة النهائية بينهما، بما تخللها من دماء ولكمات صُوِّرَت بالحركة البطيئة، مشهداً لا يُنسى في تاريخ السينما، ولحظة مرجعية في أفلام المنازلات القتالية.

وفاز أول أفلام "روكي" بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم، وشكّل بداية لمسيرة سيلفستر ستالون الفنية الضخمة.

وكتب الممثل على إنستغرام معلّقاً على وفاة زميله: "اليوم يوم حزين جداً بالنسبة لي". واضاف "لقد كان كارل ويذرز جزءاً لا يتجزأ من حياتي، ومن نجاحي (...) وأنا ممتن جداً له".

وأضاف الممثل الذي أدى أيضاً دور رامبو الشهير "لقد كان لامعاً جداً، بصوته وحجمه وحضوره وروحه الرياضية، ولكن قبل كل شيء بقلبه وروحه. إنها خسارة فظيعة".

وكان أبولو كريد في البداية عدواً لروكي، ثم تحول على مدار أجزاء السلسلة رفيقاً له في مسيرته كملاكم.

ومكّنه هذا التطور بعد سنوات من إعادة إطلاق السلسلة تحت اسم "كريد" Creed، وفيها أصبح ستالون مدرباً لأدونيس، نجل أبولو.

كذلك تولى دوراً في مواجهة أرنولد شوارزنيغر في فيلم "بريداتور" Predator عام 1987.

وأسف شوارزنيغر الجمعة لرحيل ويذرز واصفاً إياه بأنه "أسطورة"، مشيداً بمزاياه كممثل وبشخصيته. وأضاف "لم نكن لنصنع فيلم +بريداياتور+ من دونه. وبالتأكيد لم نكن لنستمتع بالقدر نفسه في صنعه".

كما أشاد الممثل جيسي فينتورا الذي لعب دور البطولة معه في فيلم "بريداتور" قبل أن يصبح حاكم ولاية مينيسوتا، بأن "كارل ويذرز كان موهبة استثنائية ومحترفاً حقيقياً وصديقاً عزيزاً".

وفي الآونة الأخيرة، شارك ويذرز المولود في نيو أورلينز عام 1948 في حلقات عدة من مسلسل "ذي ماندالوريان" The Mandalorian المستوحى من عالم "حرب النجوم" Star Wars.



