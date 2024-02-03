الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع الملابس الشتوية والوجبات الغذائية على أهالي قطاع غزة

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع الملابس الشتوية والوجبات الغذائية على أهالي قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقامت فرق الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع 80993 قطعة من الملابس الشتوية على سكان عدة مناطق في قطاع غزة.

وفي سياق جهودها الإغاثية الإنسانية تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تشغيل 16 مطبخا خيريا لتوزيع الوجبات الغذائية على النازحين في محافظات قطاع غزة، وشمل توزيع الوجبات 8000 أسرة تضم 32000 فرد، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الوجبات الغذائية 112993.

وكانت هيئة الهلال الأحمر، قد أطلقت ضمن "عملية الفارس الشهم 3"، قافلة مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة، ضمن حملتها الشتوية السنوية "أنتم الأيادي الدافئة"، حيث تتضمن نحو مليون وستمائة وخمسين ألف قطعة من الملابس الشتوية والأغطية للتدفئة لمواجهة البرد.





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