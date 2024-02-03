كاليفورنيا تتأهب لعاصفة ثانية أشد عنفاً وتحذيرات من فيضانات

حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن عاصفة ثانية أشد عنفا تتجه صوب جنوب كاليفورنيا اليوم السبت مهددة بفيضانات وانهيارات أرضية خطيرة، فيما لا تزال آثار عاصفة سابقة ظاهرة في معظم أنحاء الولاية.

ومن المتوقع هطول أمطار تزداد غزارتها تدريجيا على كاليفورنيا اليوم السبت، وعلى سواحل تمتد لمسافة 480 كيلومترا خلال اليومين المقبلين مع انتشار العاصفة من سان لويس أوبيسبو وجنوب سانتا باربره عبر مقاطعات لوس انجلوس وسان دييجو.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من الفيضانات في المنطقة بأكملها تحسبا لانهمار كميات هائلة من الأمطار على مدار 36 ساعة مصحوبة برياح عاتية.

وقال خبراء الأرصاد إن احتمالات حدوث الفيضانات كبيرة مع تشبع التربة بالفعل بالماء وارتفاع منسوب المياه بسبب العاصفة التي اجتاحت المنطقة يوم الخميس.

وفي لوس انجلوس، من المتوقع أن تتزامن شدة العاصفة مع حفل توزيع جوائز غرامي غدا الأحد، ما دفع المنظمين إلى نصب خيام كبيرة ليتمكن النجوم من الوقوف على السجادة الحمراء قبل الحفل.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز