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عبدالله بن زايد ووزير خارجية النرويج يبحثان هاتفياً الأوضاع بالمنطقة

2/3/2024 2:19:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي إسبن بارث إيدي وزير خارجية مملكة النرويج تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الإنسانية على الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما تم بحث المساعي الإقليمية والدولية المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وأهمية تعزيز الدعم الإنساني الدولي لأهالي غزة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة وتوفير الحماية لكافة المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق بشكل مكثف ومستدام.

كما بحث سموه ومعالي إسبن بارث إيدي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.


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