خبرني : 3 مخاطر تتعلق بالسكتة الدماغية لدى المرأة

MENAFN - Khaberni) خبرني - السكتة الدماغية هي السبب الرئيسي الثالث للوفاة بين النساء، ومع ذلك، ترى الدكتورة تريسي مادسن من جامعة براون أنه يمكن الوقاية من 4 من كل 5 سكتات دماغية.

وتزداد احتمالية إصابة المرأة بسكتة دماغية خلال فترة الحمل، ثم تنخفض، لتعاود المخاطر الارتفاع بعد انقطاع الطمث.

وقد توصلت مادسن من خلال عدة أبحاث ودراسات تتعلق بالسكتة الدماغية وطب الطوارئ إلى 3 مخاطر رئيسية، يتعين على المرأة أن توليها الاهتمام أكثر من غيرها.

بحسب "مديكال إكسبريس"، عوامل الخطر الأكثر شيوعاً للسكتة الدماغية لدى المرأة هي ارتفاع ضغط الدم والسكري.

وفي دراسة أجريت على أكثر من 26 ألف شخص، وجدت مادسن وباحثون آخرون أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لكل مستوى من مستويات ارتفاع ضغط الدم كان أعلى لدى النساء.

وبالمقارنة مع الرجال الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، كانت النساء المصابات بارتفاع الضغط أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية حادة.

كما وجدت دراسة أخرى بقيادة مادسن أن النساء اللاتي يعانين من ارتفاع مستوى السكر في الدم أثناء الصيام، وهو علامة على الإصابة بمرض السكري، لديهن خطر أكبر من الرجال للإصابة بالسكتة الدماغية.

الصداع النصفي

أما العامل الثالث فهو الصداع النصفي، وهو أكثر شيوعاً عند النساء مرتين إلى 3 مرات منه عند الرجال.

وتشير البيانات إلى أن الصداع النصفي المصحوب بأورة، والمعروف باسم الصداع النصفي الكلاسيكي، والذي يتضمن ومضات من الضوء والبقع العمياء وغيرها من التشوهات البصرية، يعتبر عامل خطر للإصابة بالسكتة الدماغية.

ويوفر فهم هذه المخاطر

طرق الوقاية من السكتة الدماغية، والرعاية المناسبة لحالات الطوارئ.