خبرني : علاج واعد للبهاق يستخدم تحفيز المخاض

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- Khaberni) خبرني - طوّرت أبحاث في جامعة كورنيل استراتيجية علاجية جديدة للبهاق، وهي مشكلة تحدث عندما تقوم المناعة بتدمير الخلايا الصبغية في الجلد، والتي تنتج الميلانين، فتظهر بقع بيضاء خالية من الصبغة.
وتستخدم الاستراتيجية الجديدة أدوية معتمدة بالفعل من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ما يسرع مسار العلاج الجديد لمرض البهاق إلى التجارب السريرية.
ووفق "مديكال إكسبريس"، تجمع فكرة الدكتور أندرو وايت بين 3 عناصر: الأدوية المثبطة للمناعة، واستخدام البروستاغلاندين لتحفيز الخلايا الصباغية، وتعريض الجسم للأشعة فوق البنفسجية فئة B.
وتولدت فكرة استخدام محلول البروستاغلاندين خلال التجارب التي أجريت على الفئران، حيث تبين أن استجابة الذكور للأشعة فوق البنفسجية ينتج التهاباً أكثر وهجرة أقل للخلايا الصبغية مما يحدث لدى الإناث، بحسب "جامعة كورنيل".
ويعد استخدام التعرض للأشعة فوق البنفسجية مع البروستاغلاندين لعلاج البهاق أمراً واعداً بشكل خاص، لأن شكلاً من أشكال البروستاغلاندين موجود بالفعل في السوق على شكل هلام موضعي، ويستخدم لتسريع المخاض عند البشر.
وقدم وايت براءة اختراع مؤقتة لاستراتيجيته العلاجية، التي تجمع بين الأدوية المثبطة للمناعة الموجودة والموصى بها لعلاج البهاق، مع الأشعة فوق البنفسجية فئة B الخاضعة للرقابة ومكملات البروستاغلاندين، وهو نهج ثلاثي الشعب أظهر أعلى هجرة للخلايا الصباغية في نماذج الفئران الخاصة به.
وكخطوة تالية، يريد وايت اختبار التطبيقات الموضعية المحتملة التي يمكن أن تخترق الجلد بشكل أعمق، وضبط خصوصية الدواء من خلال فهم أعمق لهجرة الخلايا الصبغية في الجلد.
ويتوقع أن تبدأ التجارب السريرية لاستراتيجية العلاج الجديدة على البشر قريباً.
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