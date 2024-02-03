خبرني : علاج واعد للبهاق يستخدم تحفيز المخاض

MENAFN - Khaberni) خبرني - طوّرت أبحاث في جامعة كورنيل استراتيجية علاجية جديدة للبهاق، وهي مشكلة تحدث عندما تقوم المناعة بتدمير الخلايا الصبغية في الجلد، والتي تنتج الميلانين، فتظهر بقع بيضاء خالية من الصبغة.

وتستخدم الاستراتيجية الجديدة أدوية معتمدة بالفعل من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ما يسرع مسار العلاج الجديد لمرض البهاق إلى التجارب السريرية.

ووفق "مديكال إكسبريس"، تجمع فكرة الدكتور أندرو وايت بين 3 عناصر: الأدوية المثبطة للمناعة، واستخدام البروستاغلاندين لتحفيز الخلايا الصباغية، وتعريض الجسم للأشعة فوق البنفسجية فئة B.

وتولدت فكرة استخدام محلول البروستاغلاندين خلال التجارب التي أجريت على الفئران، حيث تبين أن استجابة الذكور للأشعة فوق البنفسجية ينتج التهاباً أكثر وهجرة أقل للخلايا الصبغية مما يحدث لدى الإناث، بحسب "جامعة كورنيل".

ويعد استخدام التعرض للأشعة فوق البنفسجية مع البروستاغلاندين لعلاج البهاق أمراً واعداً بشكل خاص، لأن شكلاً من أشكال البروستاغلاندين موجود بالفعل في السوق على شكل هلام موضعي، ويستخدم لتسريع المخاض عند البشر.

وقدم وايت براءة اختراع مؤقتة لاستراتيجيته العلاجية، التي تجمع بين الأدوية المثبطة للمناعة الموجودة والموصى بها لعلاج البهاق، مع الأشعة فوق البنفسجية فئة B الخاضعة للرقابة ومكملات البروستاغلاندين، وهو نهج ثلاثي الشعب أظهر أعلى هجرة للخلايا الصباغية في نماذج الفئران الخاصة به.

وكخطوة تالية، يريد وايت اختبار التطبيقات الموضعية المحتملة التي يمكن أن تخترق الجلد بشكل أعمق، وضبط خصوصية الدواء من خلال فهم أعمق لهجرة الخلايا الصبغية في الجلد.

ويتوقع أن تبدأ التجارب السريرية لاستراتيجية العلاج الجديدة على البشر قريباً.