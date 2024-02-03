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15 شهيدا بقصف إسرائيلي لمنازل في رفح ودير البلح

2/3/2024 2:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لـ 3 منازل في مدينتي دير البلح وسط قطاع غزة ورفح (جنوب)، خلف 15 شهيدا وعدد من المصابين.


وكانت كتائب القسام أعلنت عن قتل 15 جنديا إسرائيليا، وسط معارك محتدمة غرب ووسط القطاع، وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن 3 آلاف جندي خضعوا لعلاج نفسي منذ بداية الحرب.


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