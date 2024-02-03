15 شهيدا بقصف إسرائيلي لمنازل في رفح ودير البلح

15 شهيدا بقصف إسرائيلي لمنازل في رفح ودير البلح
التاريخ
2/3/2024 2:10:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لـ 3 منازل في مدينتي دير البلح وسط قطاع غزة ورفح (جنوب)، خلف 15 شهيدا وعدد من المصابين.
وكانت كتائب القسام أعلنت عن قتل 15 جنديا إسرائيليا، وسط معارك محتدمة غرب ووسط القطاع، وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن 3 آلاف جندي خضعوا لعلاج نفسي منذ بداية الحرب.
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