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اشتباكات مسلحة واعتقالات خلال اقتحامات الاحتلال الضفة الغربية

2/3/2024 2:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اندلعت، فجر السبت، اشتباكات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة وتنفيذها عمليات دهم واعتقال.


وأفادت مصادر بأن اشتباكات مسلحة وقعت في مدينة طوباس بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة، تخللها تفجير عبوات ناسفة فلسطينية الصنع بآليات الاحتلال.


وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في طوباس، وفتشتها وعاثت فيها تخريبا، واعتقلت المربي يحيى أبو بشارة، والد الأسير أحمد أبو بشارة من منزله.


كما اقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية مخيم بلاطة شرقي نابلس، وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين في شارع المدارس، استهدف خلالها المقاومون جرافة الاحتلال بعبوة شديدة الانفجار.


واقتحمت قوات الاحتلال أطراف بلدة روجيب شرق نابلس، وداهمت منزل عائلة الصوالحي، ونفذت عمليات تفتيش داخل المنزل وفي محيطه، واعتقلت الفلسطيني خليل الصوالحي ونجله خالد وأخضعتهما للتحقيق الميداني قبل أن تفرج عنهما.


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