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مديرية الدفاع المدني تحذر المواطنين

2/3/2024 2:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت مديرية الدفاع المدني، جملة من التحذيرات خلال المنخفضات الجوية، التي من المُتوقع أن تؤثر على المملكة اليوم وخلال الأيام القادمة.
وبيّنت المديرية، في تحذيراتها، التي نشرتها عبر فيسبوك، أنه يُحذر من خطر تدني مدى الرؤية الافقية، خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض.
وحذرت من خطر الانزلاقات على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً مطرياً، إلى جانب الحذر مع حدوث الانجماد اثناء ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية.
ودعت المديرية المواطنين إلى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بكافة انواعها وتهوية المنزل بين الحين والآخر.





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