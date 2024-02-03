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صيادون يرصدون سحبا نادرة في فلوريدا - فيديو

2/3/2024 2:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ظن صيادون قبالة جزيرة كي ويست في ولاية فلوريدا الأمريكية أنهم يرون المراحل الأولى من غزو كائنات فضائية للأرض، بسبب سحب نادرة شاهدوها.


وشارك جوش جورجينسن من "BlacktipH Fishing"، وهي إحدى قنوات الصيد الأكثر شهرة على "يوتيوب"، فيديو يظهر سحبا غريبة مع فراغات دائرية في السماء.


وأشار أحد المتابعين للقناة إلى أنها سحب نادرة تعرف باسم سحب ثقوب السقوط، تتكون عندما يتبخر الماء شديد البرودة ويترك فجوة دائرية كبيرة خلفه


ولكي يتشكل الثقب، يجب أن تكون القطرات الموجودة في طبقة السحابة باردة للغاية، وهذا يعني أنها في درجة حرارة أقل من الصفر، لكنها لم تتجمد بعد.

روسيا اليوم

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