سوريا : القصف الأمريكي أدى لمقتل مدنيين وعسكريين وخلف أضرارا كبيرة

سوريا : القصف الأمريكي أدى لمقتل مدنيين وعسكريين وخلف أضرارا كبيرة
التاريخ
2/3/2024 2:10:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مصدر عسكري سوري إن القوات الأمريكية شنت هجوما جويا فجر اليوم على عدة مواقع وبلدات في المنطقة الشرقية وبالقرب من الحدود السورية ـ العراقية .
وتابع المصدر بأن الهجوم أسفر عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين.
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