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سوريا : القصف الأمريكي أدى لمقتل مدنيين وعسكريين وخلف أضرارا كبيرة

2/3/2024 2:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مصدر عسكري سوري إن القوات الأمريكية شنت هجوما جويا فجر اليوم على عدة مواقع وبلدات في المنطقة الشرقية وبالقرب من الحدود السورية ـ العراقية .

وتابع المصدر بأن الهجوم أسفر عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين.

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