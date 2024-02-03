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شظايا نادرة من كويكب سقط في برلين

2/3/2024 2:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمكن فريق من العلماء والباحثين الهواة من تعقّب شظايا كويكب ضرب الأرض في برلين، بألمانيا، في 21 يناير، التي يبدو أنها ((نادرة للغاية)).
ووجد الفريق، بما في ذلك عالم النيازك بيتر جينيسكينز، أن شظايا الصخور ((نادرة للغاية)) لأنها تشبه الصخور الموجودة على الأرض.

href="" target="_blank">روسيا اليوم

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