شظايا نادرة من كويكب سقط في برلين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمكن فريق من العلماء والباحثين الهواة من تعقّب شظايا كويكب ضرب الأرض في برلين، بألمانيا، في 21 يناير، التي يبدو أنها ((نادرة للغاية)).
ووجد الفريق، بما في ذلك عالم النيازك بيتر جينيسكينز، أن شظايا الصخور ((نادرة للغاية)) لأنها تشبه الصخور الموجودة على الأرض.
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