الصين.. العثور على أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من العصر الحجري

الصين.. العثور على أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من العصر الحجري
التاريخ
2/3/2024 2:10:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عثر علماء الآثار الصينيون على أكثر من 100 ألف قطعة أثرية في موقع مينشيخه، الذي يعود للعصر الحجري القديم، وفق ((تاس)).
ووفقاً لوكالة شينخوا، يقع هذا الموقع في مقاطعة ليتشي بمقاطعة سيتشوان. وقد أدرج هذا الاكتشاف ضمن أهم ستة اكتشافات في الصين.
البيان
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