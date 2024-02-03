Saturday, 03 February 2024 10:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصين.. العثور على أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من العصر الحجري

2/3/2024 2:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عثر علماء الآثار الصينيون على أكثر من 100 ألف قطعة أثرية في موقع مينشيخه، الذي يعود للعصر الحجري القديم، وفق ((تاس)).

ووفقاً لوكالة شينخوا، يقع هذا الموقع في مقاطعة ليتشي بمقاطعة سيتشوان. وقد أدرج هذا الاكتشاف ضمن أهم ستة اكتشافات في الصين.

البيان

MENAFN03022024000208011052ID1107804320

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث