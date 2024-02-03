Saturday, 03 February 2024 10:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3690 ميجاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الجمعة

2/3/2024 1:09:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الجمعة، 3690 ميجاواط، فيما بلغ أقصى حمل سجل الشتاء الحالي 4015 ميجاواط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.


وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجاواط خلال آب الماضي.


MENAFN03022024000208011052ID1107804278

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث