8 عادات تجعلك أكثر ذكاء كل يوم.. جربها!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - إن تطوير العادات التي تنمي الذكاء يوميًا أمر بالغ الأهمية لإطلاق العنان لإمكانات الدماغ كاملة. وبسبب مرونة الدماغ، يمكن تعزيز القدرات المعرفية في سن الشيخوخة من خلال الانخراط في التعلم المستمر والتحفيز الفكري.

وهناك ثماني عادات يومية واضحة وفعالة للغاية لتعزيز القدرات العقلية يمكن أن يؤدي إلى تحول ملحوظ في الذكاء ونوعية الحياة على مدى أسابيع، وشهور، وسنوات، كما يلي:



1. ممارسة التمارين الرياضية

تعمل التمارين المنتظمة للقلب والأوعية الدموية على تعزيز وظائف المخ عن طريق تحسين تدفق الدم وتوصيل الأكسجين.

كما تحفز الأنشطة الهوائية مثل الجري والسباحة وركوب الدراجات نمو خلايا دماغية جديدة في المناطق الحيوية للذاكرة وسرعة المعالجة.



2. اليقظة الذهنية والتأمل

تعزز اليقظة والتأمل القدرة على التركيز والذاكرة بشكل كبير. من خلال ممارسة تمارين اليقظة والتأمل بانتظام، يعزز الأشخاص مدى انتباههم ومهاراتهم البصرية المكانية وقدرة الذاكرة العاملة والوظيفة التنفيذية.



3. تعلم مهارات جديدة

إن إتقان مهارات جديدة صعبة يعد أمرًا مجزيًا عقليًا لأنه ينشط مراكز حل المشكلات وصنع القرار في العقل. تعمل كل مهارة جديدة على توسيع القدرات العصبية من خلال فروع التغصنات الجديدة والتكوينات المتشابكة بين الخلايا العصبية. كما أن الشعور بالإنجاز والثقة الناتج عن اكتساب المواهب يمكن أن يحفز على مواصلة التعلم وتنمية القدرات.

4. نظام غذائي صحي

تؤثر التغذية بقوة على بنية الدماغ وأدائه لأن العناصر الغذائية تؤثر على الأنظمة الجزيئية المهمة لنمو الخلايا العصبية وتشغيل الإشارات الكهروكيميائية. إن ما يأكله الشخص بانتظام يساهم في بناء قدرات العقل. من خلال توليد مليارات النبضات العصبية يوميًا، يعتمد الدماغ على كمية وافرة من الغلوكوز والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن من الطعام.

5. نوم جيد

يسمح النوم للعقل بتوحيد الذكريات، وتحويل الخبرات إلى مهارات، وترسيخ الروابط العصبية، وطرد السموم. بدون النوم الكافي، يتراجع الأداء المعرفي بسرعة. وفي الوقت نفسه، يحافظ النوم الكافي عالي الجودة على الحدة العقلية القصوى لاستيعاب المعلومات الجديدة طوال ساعات الاستيقاظ.



6. أنشطة تدريب الدماغ

إن ممارسة المهارات المعرفية يحافظ بشكل مباشر على نشاط العقل ومرونته مثل تدريب القوة الذي يبني العضلات الجسدية. تعمل أنشطة تدريب الدماغ على تسريع نقل الإشارات بين الخلايا العصبية.



7. الروابط الاجتماعية

كما يعد التفاعل الاجتماعي الإيجابي أمرًا حيويًا لتعزيز الذاكرة العاملة والذكاء العاطفي والطلاقة اللفظية والتطور الفكري العام.



8. تحديد الأهداف

إن العمل على تحقيق أهداف محددة جيدًا يغذي الحافز ويمنح العقل غرضًا إيجابيًا. أثناء القيام بتتبع التقدم بشكل منهجي، يقوم الدماغ بتخطيط ردود الفعل حول ما ينجح مقابل ما لا ينجح، مما يؤدي حرفيًا إلى تحسين ما وراء المعرفة لدى الشخص أو قدرته على تنظيم المعلومات بنجاح.



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