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حريق جراء تسرب للوقود في فولغوغراد جنوبي روسيا

2/3/2024 1:09:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الطوارئ الروسية عن اندلاع حريق في حي كراسنوارميسكي بمدينة فولغوغراد أعقب تسرّبا للوقود، وأن الحادث لم يسفر عن ضحايا أو إصابات.


وأضافت أن الحريق اندلع فجر اليوم إثر تسرب للوقود على مساحة 300 متر مربع، فيما تواصل طواقم الإطفاء إخماد الحريق.

روسيا اليوم


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