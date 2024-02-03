حريق جراء تسرب للوقود في فولغوغراد جنوبي روسيا
التاريخ
2/3/2024 1:09:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت الطوارئ الروسية عن اندلاع حريق في حي كراسنوارميسكي بمدينة فولغوغراد أعقب تسرّبا للوقود، وأن الحادث لم يسفر عن ضحايا أو إصابات.
وأضافت أن الحريق اندلع فجر اليوم إثر تسرب للوقود على مساحة 300 متر مربع، فيما تواصل طواقم الإطفاء إخماد الحريق.
روسيا اليوم
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