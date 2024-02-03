روسيا : الدفاع الجوي يسقط 7 مسيرات أوكرانية في 3 مقاطعات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 7 مسيرات أوكرانية في مقاطعات بيلغورود، وفولغوغراد، وروستوف جنوب غربي روسيا.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن الدفاعات الروسية أسقطت أربع مسيرات في مقاطعة بيلغورود، واثنتين في فولغوغراد، وواحدة في روستوف.
وأعلن حاكم مقاطعة فولغوغراد أندريه بوتشاروف أن حطام إحدى المسيرات سقط في موقع نفطي، ما أدى إلى ندلاع حريق تم إخماده دون وقوع ضحايا أو إصابات.
روسيا اليوم
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