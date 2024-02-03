روسيا : الدفاع الجوي يسقط 7 مسيرات أوكرانية في 3 مقاطعات

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 7 مسيرات أوكرانية في مقاطعات بيلغورود، وفولغوغراد، وروستوف جنوب غربي روسيا.



وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن الدفاعات الروسية أسقطت أربع مسيرات في مقاطعة بيلغورود، واثنتين في فولغوغراد، وواحدة في روستوف.



وأعلن حاكم مقاطعة فولغوغراد أندريه بوتشاروف أن حطام إحدى المسيرات سقط في موقع نفطي، ما أدى إلى ندلاع حريق تم إخماده دون وقوع ضحايا أو إصابات.



روسيا اليوم